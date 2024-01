Nekateri imajo radiatorje na minimumu

Velenjski župan Peter Dermol je po burnem odzivu nekaterih občanov, ki so prejeli visoke položnice za ogrevanje v decembru, ukrepal in od vseh vpletenih terjal pojasnila. Ugotovili so, da nekateri plačujejo višje zneske na račun tistih, ki imajo radiatorje večino časa na minimumu ali celo ničli.