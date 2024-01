»Na zaslonu je videti, da je sonda SLIM pristala na Luni. Preverjamo njeno stanje,« je danes med neposrednim prenosom v živo povedal uradnik agencije JAXA Shin Toriumi. Kmalu zatem je JAXA sporočila, da so vzpostavili stik s sondo, in tako potrdila njen uspešen pristanek na Luni. Kasneje so sicer sporočili, da sončne celice sonde ne proizvajajo energije. Njene baterije predvidoma lahko delujejo še nekaj ur.

Japonska sonda se je proti Luni spustila opolnoči po japonskem oziroma ob 16. uri po srednjeevropskem času, temu pa so med čakanjem na potrditev uspešnega pristanka sledile minute groze, kot je dejal profesor na Inštitutu za vesoljske in astronomske raziskave JAXA Osamu Mori.

Sonda se je spustila s hitrostjo približno 1700 metrov na sekundo, kar je približno sedemkrat hitreje kot povprečno potniško letalo, in tik pred pristankom izstrelila dve majhni lunarni vozili, je pojasnil.

S pristankom sonde SLIM na Luni je Japonska po ZDA, Rusiji, Kitajski in Indiji postala peta država na svetu, ki je uspešno izvedla zapleten postopek mehkega pristanka na Luni.

Uspeh bo japonskemu visokotehnološkemu vesoljskemu sektorju povrnil ugled po dveh neuspešnih lunarnih misijah in nedavnih okvarah raket.

Ob tem je Japonska z uspešnim pristankom poslala sporočilo tudi svoji sosedi in konkurentki Kitajski ter odgovorila na zmagoslavje nizkocenovnega vesoljskega programa Indije, ki je avgusta kot prva izvedla pristanek s plovilom brez posadke blizu večinoma neraziskanega južnega pola Lune.