Na prvih štirih tekmah na letošnjem Euru so Portugalci – tako kot Slovenci – trikrat zmagali (Grčija 31:24, Češka 30:27, Norveška 37:32) in enkrat izgubili (Danska 27:37). Na lestvici strelcev njihove reprezentance kraljujeta brata Costa, 21-letni levi zunanji igralec Martim (27 golov) in komaj 18-letni desni zunanji Francisco (17). Oba sta člana istega kluba, Sportinga iz Lizbone, katerega trener je njun oče Ricardo. S soigralcem Pedrom Portelo, tretjim strelcem reprezentance v Nemčiji (16), so skupaj dosegli kar 60 golov ali skoraj polovico od 125 na prejšnjih tekmah za državo, ki je leta 1994 prva v rokometni zgodovini organizirala EP.

Selektor Uroš Zorman je bil zaradi zdravstvenih težav Blaža Blagotinška (bolezen) in Tilna Kodrina (poškodba) prisiljen opraviti dve menjavi v igralskem kadru. Tako sta priložnost prvič na Euru 2024 dobila Tadej Mazej (Celje PL) in Peter Šiško (Gorenje), ki po tej sezoni odhaja v poljski klub Wisla Plock, katerega član je tudi njegov reprezentančni soigralec Miha Zarabec. Po petih začetnih zaporednih izenačenjih (od 1:1 do 5:5) so si Portugalci sredi prvega polčasa priigrali kar štiri gole prednosti (10:6), enaka razlika pa je bila tudi pri 12:8 v 20. minuti. A nato je sledila slovenska protiofenziva: Zormanova četa je v dobrih treh minutah dosegla štiri zadetke zapored za ponovno izenačenje, kmalu zatem pa je po dolgem času znova povedla (14:13).

Končnica prvega polčasa je pripadla ekipi 58-letnega selektorja Paula Pereire, ki je na tem položaju že od leta 2016, pogodbo pa je pred časom podaljšal do leta 2025. Pred tem je vodil ženski reprezentanci Angole in Tunizije (sočasno je takrat treniral tudi tamkajšnje klube), kot portugalski selektor pa je bil hkrati na klubski ravni trener v Romuniji (CSM Bukarešta) in Kuvajtu (Al Kuwait). Njegova reprezentanca je proti Sloveniji, ki je v prvih 30 minutah zapravila obe sedemmetrovki, po desetih izenačenjih odšla na veliki odmor z golom prednosti, zanjo pa je bil najzaslužnejši ostrostrelec Martim Costa, ki je dosegel kar sedem golov brez zgrešenega strela.

Slovenci v drugem polčasu niti enkrat niso vodili, iztržili so le dve izenačenji (21:21, 22:22), tekmeci pa so imeli v 45. minuti rekordnih pet golov plusa (28:23). Ko je že kazalo na slovenski polom, so Portugalci, ki imajo kar 11 igralcev iz treh domačih klubov (Porto, Sporting, Benfica) in le pet iz tujih (najbolj znan je krožni napadalec Luis Frade iz Barcelone), padli v črno luknjo. Za nameček so devet minut pred koncem ostali brez najboljšega igralca Martima Coste, ki je dobil udarec v nos, iz katerega je krvavel in do konca ni več stopil na igrišče.

Po dveh zaporednih golih Nejca Cehteta se je Slovenija v 54. minuti približala zgolj na minus ena (28:29) in obetala se je dramatična končnica, a potem je na sceno stopil vratar Diogo Rema Marques. Komaj 19-letni član Porta, ki igra v evropski ligi prvakov, je zaklenil svoja vrata z nekaj čudežnimi obrambami, v napadu pa so njegovi soigralci z delnim izidom 3:0 dokončno odločili zmagovalca. Na jubilejni, deseti medsebojni tekmi, so se Portugalci veselili šele tretje zmage (ob šestih porazih in enem remiju), Slovenci pa so se poslovili od sanj o polfinalu.

Slovenija je po Švedski doživela že drugi zaporedni poraz na EP, zdaj pa jo čakata še Nizozemska (nedelja ob 15.30) in Danska (torek ob 18. uri). »Proti Portugalcem so nas spet pokopale lastne napake, njihovi zelo hitri (pol)protinapadi in izvajanje hitrega centra. Kljub nekajkratnemu visokemu zaostanku smo imeli veliko možnosti za preobrate, a jih žal nismo izkoristili,« je ocenil Uroš Zorman. Čeprav je polfinale splaval po vodi, je selektor zadevo ocenil s svojega zornega kota: »Po eni strani mi je celo všeč, da lahko govorimo o tem, da je polfinale splaval po vodi. Zakaj? Pred prvenstvom nihče sploh ni govoril o polfinalu, kar pomeni, da smo naredili in še vedno delamo nekaj dobrega v Nemčiji.«

Vidno razočarani in utrujeni Aleks Vlah je dosegel štiri gole iz šestih poskusov in je z naskokom še vedno prvi strelec Slovenije s 30 goli (drugi Borut Mačkovšek, 20), a je bila po porazu proti Portugalski to zanj slaba tolažba. »Spet ni šlo, očitno moramo nekaj spremeniti. Dobili smo 33 golov, kar je absolutno preveč, odsotnost prvega stebra obrambe Blagotinška pa ne sme biti izgovor za to. Portugalci so delovali precej bolj sveže, nam pa je spet zmanjkalo energije. Čakata nas še dve tekmi, na katerih so na razpolago štiri točke, mi pa moramo iti po vse štiri,« je napovedal Aleks Vlah.