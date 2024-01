Slovenija si je po drugem porazu v Hamburgu skorajda že zaprla vrata do polfinala, ki bo na sporedu naslednji petek v Kölnu. Zdesetkana slovenska vrsta na današnji tekmi nikakor ni našla rešitve za razpoloženega najboljšega strelca prvenstva, Martima Costo, ki je dvoboj sklenil z 11 goli. Pri Slovencih jih je sedem dosegel Borut Mačkovšek. To je bil tretji slovenski poraz proti Portugalski na jubilejnem desetem medsebojnem obračunu. Nazadnje je bil iberski predstavnik boljši pred 12 leti in pol v kvalifikacijah za EP 2012.

Slovenci imajo dve tekmi pred koncem drugega dela dve točki, Portugalci so zdaj pri štirih. Toliko jih imata s tekmo manj oziroma pred večernim derbijem skupine 2 tudi Danska in Švedska. Norveška in Nizozemska, ki se bosta pomerili ob 18. uri, sta še brez točk. V izločilne boje, ki bodo v Kölnu, napredujeta le po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin drugega dela. Tretjeuvrščeni zasedbi bosta igrali za peto mesto. Slovenci so doslej na prvenstvu premagali Ferske otoke (32:29), Poljsko (32:25) in Norveško (28:27) v prvem delu v Berlinu, na prvi tekmi drugega dela v Hamburgu pa so morali priznati premoč aktualnim evropskim prvakom Švedom (22:28).

V obrambi se je poznala odsotnost 30-letnega Blagotinška

Slovenski selektor Uroš Zorman je bil pred tekmo v razprodani, a ne povsem polni Barclays Areni, prisiljen na tribuni pustiti obolelega Blaža Blagotinška ter nekoliko poškodovanega Tilna Kodrina. Predvsem v obrambi se je poznala odsotnost 30-letnega Blagotinška, medtem ko je pri Portugalcih v napadu blestel Costa. Slovencem se je po okoli desetih minutah v napadu malce ustavilo. Ob tem so Zormanovi varovanci še razbranili vratarja Gustava Capdevilla. Ta je hitro zbral štiri obrambe, dve iz sedemmetrovk, kar so njegovi kolegi v napadu izkoristili in povedli za tri gole (9:6).

Najvišja prednost je znašala štiri gole, nato pa je Urbana Lesjaka v slovenskih vratih zamenjal Klemen Ferlin in tudi sam z nekaj obrambami omogočil rojakom, da so v napadu ujeli Portugalce. V 23. minuti so prek Mihe Zarabca izenačili na 12:12, nato pa po protinapadu Domna Novaka povedli za dva gola (16:14). Čeprav so vsi Slovenci, ki doslej niso veliko igrali, izkoristili priložnost ob novih odsotnostih, so ob koncu polčasa tekmeci kaznovali nekaj slovenskih napak in na odmor odnesli gol prednosti (18:17).

Tudi v drugem polčasu se je nadaljevala izenačena igra, v vratih pa je obrambe zbiral Ferlin. Dvoboj gol za gol je prekinil Leonel Fernandes za portugalskih +2 (24:22). Tudi z igralcem manj so iberski predstavniki ohranili naskok, nato pa v 45. minuti znova pobegnili na štiri gole razlike po desetem golu Coste. Po najvišji prednosti +5 so Zormanovi varovanci krenili v lov za Portugalci, in se v 52. minuti približali na dva gola zaostanka. Kljub izključitvi Matica Suholežnika so Slovenci napad ubranili in prek Nejca Cehteta znižali na -1.

Nekaj minut kasneje je bilo jasno, da bodo Slovenci po nekaj zapravljenih napadih in treh zaporednih obrambah Dioga Reme Marquesa doživeli drugi poraz v Hamburgu.