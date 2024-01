V soboto bo jasno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do sredine noči na soboto bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih lahko presegala hitrost 100 km/h. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo povzročala tudi snežne zamete.

Obeti: V nedeljo bo pretežno jasno. Jutro bo mrzlo in po nekaterih nižinah lahko megleno. V ponedeljek bo sprva precej jasno z mrzlim in ponekod meglenim jutrom, sredi dneva in popoldne se bo postopno pooblačilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje, nad srednjo Evropo pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Za hladno fronto, ki je prešla Slovenijo, priteka k nam od severovzhoda občutno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo od severovzhoda postopno jasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja.

V soboto bo jasno in hladno, burja bo slabela.