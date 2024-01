V preiskavi je ta nadzorni organ ugotovil, da se podatek o cepljenju Bolsonara julija 2022 v Sao Paolu ne ujema s podatki ministrstva za zdravje in da je bilo torej njegovo potrdilo lažno. Kljub temu so predlagali zaprtje primera zaradi pomanjkanja zadostnih dokazov, ki bi omogočili ugotovitev odgovornih, saj je imelo do računalnika z informacijskim sistemom za evidenco cepljenja dostop veliko javnih uslužbencev.

Omenjeno so ugotovili v preiskavi, potem ko je zvezna policija lani odkrila, da naj bi svetovalec Bolsonara izkoristil mrežo stikov v zdravstvenem sistemu in vladi za pridobitev lažnih potrdil o cepljenju za Bolsonara in druge.

Policija je ob tem sporočila, da obstajajo dokazi, da je Bolsonaro vedel za te lažne vpise v elektronski sistem ministrstva za zdravje. Njihov namen pa je bil omogočiti njegovemu ožjemu krogu nasprotnikov cepljenja, da se izognejo zahtevam za potovanja v tujino in drugim omejitvam zaradi pandemije.

Desni populist Bolsonaro je med pandemijo med letoma 2020 in 2022 relativiziral njeno nevarnost za prebivalstvo ter nasprotoval sprejemanju zajezitvenih ukrepov in omejitev. Covid je med drugim primerjal z lažjo gripo in ljudem svetoval, naj že »prenehajo tarnati« zaradi pandemije. Nasprotoval je tudi cepljenju proti covidu in namerno zavlačeval nabavo cepiv, zaradi česar je kampanja cepljenja v Braziliji stekla kasneje in počasneje. Pandemija je tam zahtevala okoli 700.000 življenj.