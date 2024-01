Rus Daniil Medvedev in Finec Emil Ruusuvuori sta na primer dvoboj drugega kroga zaključila točno enaindvajset minut pred četrto zjutraj z izidom 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6 (1), 6:0.

Zmagovalec Medvedev je bil že v četrtem nizu tako zaspan in utrujen, da si ni mogel niti zavezati vezalk in je zato glavni sodnik naročil stranskemu, naj mu pomaga. Na koncu poraženega Ruusuvuorija v petem nizu noge enostavno niso več držale in mu niti zdravniška ekipa ni mogla pomagati. »Če bi bil sam gledalec, bi šel opolnoči najkasneje domov in bi si preostanek tekme ogledal po televiziji, Hvala, ker ste ostali z nama!« se je po koncu dvoboja Rus zahvalil presenetljivo velikemu številu gledalcev, ki niso šli domov do zadnje točke.

Leta 2008 sta Avstralec Lleyton Hewett in Ciprčan Macos Baghdatis igrala najbolj globoko v jutro v zgodovini melbournskega grand slama. Dvoboj sta končala ob pol petih zjutraj, a je bilo to v tistih časih prej izjema kot pravilo. Sedaj so tekme, ki se začenjajo blizu polnoči in trajajo globoko v noč, postale vsakdanjost OP Avstralije. In temu se igralke in igralci čedalje bolj glasno upirajo.

Direktor turnirja Craig Tiley s svojo ekipi sicer trdi, da so prav z dodatnim dnem, OP Avstralije se je letos namreč prvič začelo že v nedeljo, želeli omiliti nočne »šihte«, vendar mu nihče ne verjame. Pravi vzrok so seveda dodatni zaslužki in neustavljiva želja, da bi v Melbourne park, kjer poteka prvi grand slam v letu, privabili več kot milijon gledalcev, kar bi pomenilo, da so Odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, s katerim Avstralci najbolj tekmujejo in se najraje primerjajo, povozili na celi črti.

Veterana, leta 2014 zmagovalec OP Avstralije Stan Wawrinka in petkratni finalist brez osvojenega naslova Andy Murray, sta letos izpadla zgodaj, a je 38-letni Švicar obljubil, da se prihodnje leto vrne, 36-letni Škot pa napovedal, da bo letošnji Wimbledon njegov zadnji grand slam v karieri. 42-letni Roger Federer je že zapustil teniško karavano, 37-letni Rafael Nadal najbrž ne bo več dolgo, ostaja le neponovljivi teniški as Novak Đoković, ki je komaj teden dni mlajši od Andyja Murraya.

Večni srbski šovmen se je tudi letos med OP Avstralije zatekel po pomoč in dodatni energijo k edini pravi prijateljici v Melbournu, ki že stoletja živi v prekrasnem Kraljevem botaničnem vrtu. Med prijaznimi koreninami mogočnega drevesa iz družine Moreton Bay fig Novak vedno najde prijazno zavetje. Gre za gigantsko figo (smokvo), ki v višino meri častitljivih 60 metrov, razpon njenih vej pa je še bolj osupljiv – 76 metrov!

Vsaj toliko kot nočno igranje pa žensko teniško združenje WTA skrbi izjemno nešportno, neprijazno, na trenutke celo napadalno obnašanje tekmovalk, ki nima prav nič skupnega s »fair playem«, po katerem je šport nekoč slovel. Najprej je zaneslo ukrajinske teniške igralke, ki se po dvobojih niso več želele rokovati na mreži z kolegicami iz Rusije in Belorusije, potem se je vse vrtelo okoli besednega dvoboja med lani v Wimbledonu tudi drugače silno srborito Latvijko Alono Jeleno Ostapenko in Avstralko hrvaških korenin Ajlo Tomljanović. Žreb je določil, da sta se jima letos v Melbournu že v drugem krogu spet prekrižali poti, a sta morali, preden sta stopili na igrišče, pred organizatorji skleniti premirje. O nešportnem kazanju jezika naši Kaji Juvan smo že poročali, a je denar vendarle sveta vladar. In tako vsemu dogajanju, prijetnemu in neprijetnemu, dajejo ton velikanski zaslužki. Tako igralcev, organizatorjev, športni industriji, televizijskim postajam in še tisočim drugim prisklednikom.