Priče so zgodaj davi poročale o silovitem obstreljevanju in zračnih napadih izraelskih sil v mestu Han Junis, kjer se po navedbah Izraela skrivajo številni člani vodstva gibanja Hamas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnjih tednih se večina spopadov in zračnih napadov odvija na jugu Gaze, vendar izraelska vojska trdi, da se z napadi izoliranih skupin Hamasovih borcev še vedno sooča tudi na severu, kjer so izraelske zračne in kopenske sile »ubile več teroristov«. Med njimi naj bi bil tudi Wael Abu Fanuna, eden od visokih predstavnikov palestinske veje oboroženega gibanja Islamski džihad, ki je bil po navedbah izraelske vojske v četrtek ubit v zračnem napadu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelska vojska ob tem še naprej napada bolnišnice - obstreljevali so bolnišnico Al Amal v Han Junisu, iz bližnje bolnišnice Naser pa je zaradi napadov zbežalo na tisoče ljudi. Najmanj 15 ljudi je bilo ubitih tudi v napadu na stanovanjsko stavbo v bližini bolnišnice Al Šifa v mestu Gaza.

Situacija v Gazi ostaja nevzdržna, poroča katarska televizija Al Jazeera. Poleg katastrofalnih humanitarnih razmer so v oblegani palestinski enklavi že osem dni prekinjene skoraj vse povezave z zunanjim svetom, kar je najdaljši neprekinjen izpad komunikacij od 7. oktobra, ko so izbruhnili spopadi med izraelskimi silami in gibanjem Hamas.

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je bilo danes v izraelskih napadih skupno ubitih več kot 100 ljudi, število mrtvih in ranjenih pa vztrajno narašča. Izraelske sile so od 7. oktobra skupno ubile 24.762 Palestincev, večinoma žensk in otrok, še najmanj 62.108 pa je ranjenih.