Pistorius je v luči aktualnih varnostnih razmer poudaril nujnost krepitve nemške obrambe. Glede vojaške pomoči Ukrajini je povedal, da so doslej dali, vse kar so mogli, saj da morajo poskrbeti tudi za lastne sile, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je poudaril, mora biti vsem jasno, da bo v primeru, da ruski predsednik Vladimir Putin zasede Ukrajino, to povečalo tudi nevarnost za članice Nata. Ob tem je spomnil na grožnje iz Kremlja, ki da so bile nazadnje usmerjene proti baltskim državam.

Minister je dodal, da sicer ni verjetno, da bi do takšnega napada prišlo v kratkem, pač pa najprej v roku petih do osmih let.

Pistorius meni, da je takšno nevarnost treva upoštevati tudi v luči sprejemanja proračunov. Ker po njegovem prepričanju sredstva, ki so na voljo, ne bodo zadostovala, je treba na področju obrambe reformirati t. i. dolžniško zavoro, ki z določenimi izjemami znatno omejuje sposobnost zadolževanja nemških vlad.

Poleg poziva oboroženim silam k pripravljenosti na vojno je Pistorius povedal, da v kratkem pričakuje tudi predloge o ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka, ki ga je Nemčija odpravila leta 2011. Kot navaja dpa, je prav tako z naklonjenostjo govoril o možnosti vključevanja tujih državljanov v nemško vojsko.