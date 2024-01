Ob mnogih nagradah in priznanjih, ki jih je prejel za svoje delo, je lani postal tudi častni meščan Ljubljane, kjer je, čeprav Ljutomerčan, preživel večino življenja in jo z arhitekturo tudi sooblikoval.

Njegova dela so stanovanjski blok Prule na Prijateljevi ulici, atrijske hiše na Borsetovi ulici, vrtec Mladi rod na Črtomirovi ter diagnostično-terapevtsko-servisni objekti kliničnega centra. Drugod po državi ga poznajo tudi zaradi projektiranja trgovsko-stanovanjskega bloka na Šaleški v Velenju, Osnovne šole dr. Franceta Prešerna v Kranju ali Splošne bolnišnice v Izoli.

Kristl se je rodil 29. januarja 1922. Na Oddelku za arhitekturo Tehniške fakultete Univerze v Ljubljani je leta 1954 diplomiral pri Edvardu Ravnikarju in bil med letoma 1954 in 1959 njegov asistent. V naslednjih letih je deloval kot svobodni arhitekt, bil je vodja projektantske skupine za gradnjo Ljubljanske bolnišnice, pozneje Kliničnega centra ter avtor številnih projektov in realizacij bolnišnic v Sloveniji, nekdanji Jugoslaviji in tujini.

Leta 1980 je začel poučevati na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Od leta 1996 do leta 2007 je predaval na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete. Za rednega člana SAZU je bil izvoljen leta 2011. Bil je prejemnik številnih nagrad, tudi Prešernove leta 1970. Leta 2018 je za izjemen ustvarjali opus prejel državno odlikovanje srebrni red za zasluge, leta 2020 Župančičevo nagrado za življenjsko delo, 2021 pa najvišje priznanje Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, platinasti svinčnik.