Naslov spornega koledarja je Vedno za Italijo ... pred in po 8. septembru 1943, kar označuje dan, ko se je fašistična Italija med drugo svetovno vojno predala zavezniškim silam.

Medtem ko ANPI poziva k umiku koledarja, pa je ministrstvo v izjavi za javnost pojasnilo, da namen koledarja nikakor ni rehabilitacija fašizma, pač pa ravno nasprotno.

Kot je sporočilo ministrstvo, ki ga vodi Guido Crosetto iz skrajno desnih Bratov Italije, so s koledarjem želeli poudariti predanost italijanskih vojakov v preteklosti in sedanjosti služenju državi in njenim institucijam.

Nov spor sledi nedavnemu incidentu, ko je več sto pripadnikov neofašističnega gibanje v Rimu dvignilo desnico v fašistični pozdrav. Gesto, v Italiji znano tudi kot saluto romano (rimski pozdrav), so obsodili mnogi, ne pa tudi premierka Giorgia Meloni, ki je v svoji mladosti tudi sama odkrito hvalila Mussolinija. Kasneje je sicer obsodila fašistične rasne zakone in to obdobje označila za najhujše v zgodovini Italije, piše bruseljski portal Politico.