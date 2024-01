Poleg tega so ugotovili, da so bili pogoji reje govedi na kmetiji Možgan neprimerni - ko so nepravilnosti odpravili, so po pregledu veterinarja govedo vrnili na kmetijo. Stroški prevozov govedi s kmetije na kmetijo še niso znani, prav tako ne, ali bo moral kmet plačati kazen.

Veterinarki Danuši Štiglic so izdali opozorilo pred odpovedjo, poleg tega do nadaljnjega ne bo smela več opravljati inšpektorskega dela. Ugotovili so, da je bilo podobnih primerov kršitev pri vodenju postopka več, ne le na kmetiji Možgan.

Odstopov na upravi za varno hrano zaradi objektivne odgovornosti ne bo, je povedal Fabian Kos.

Gre za prvi primer, da so odvzete živali vrnili na kmetijo, pravi Kos.

Preberite tudi: Inšpektorica je naredila narobe prav vse

Na kmetijo Možganovih v Venišah pri Leskovcu v krški občini so včeraj pripeljali trinajst goved, ki jim jih je 14. novembra lani zaradi zanemarjanja in neprimernih razmer za rejo odvzela veterinarska inšpektorica, poročamo v Dnevniku.

Preberite še: Rudiju Možganu bodo vrnili odvzete živali

Komentar Tatjane Pihlar: Stroka ostro nad aktivistični odvzem goved