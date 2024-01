Na mariborskem okrožnem sodišču se je zaključila sodna preiskava zoper 52-letnega Nenada Tabakovića s Hočkega Pohorja in njegovega brata, 48-letnega Kosto Tabakovića iz Maribora. Tožilec Jože Levašič s specializiranega tožilstva jima očita sodelovanje pri načrtovanju umora Darka Nevzatovića, glavnega skesanca v zadevi slovenska celica Kavaškega klana, katere domnevnim članom sodijo na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi obtožb, da so trgovali z drogo. Sodna preiskava zoper brata Tabaković je bila uvedena 5. maja lani, sklenjena pa konec decembra, kar nam je potrdila predsednica mariborskega okrožnega sodišča Jasna Murgel. Povedala je še, da je bila »zadeva poslana specializiranemu državnemu tožilstvu v pristojno odločanje«. Tožilec Jože Levašič se je po končani preiskavi odločil, da bo kazensko preganjal brata Tabaković, zato je v začetku tedna zoper njiju vložil obtožnico na mariborsko okrožno sodišče. Kosta Tabaković je bil kot član slovenske celice Kavaškega klana pred leti z drogo prijet v Italiji, tam je bil tudi obsojen, kazen je že prestal. Nenadu Tabakoviću bi morali soditi skupaj z obtoženimi v slovenski celici Kavaškega klana, a zaradi slabega zdravja sojenja ni sposoben.

Skesanca so že varovali policisti

V načrtovanje umora glavnega skesanca Darka Nevzatovića, v katerega naj bi bila vpletena brata Tabaković, so bile po trditvah tožilstva in policije, ki je preiskovala primer, vpletene še štiri osebe. Vendar je mariborski preiskovalni sodnik Slavko Gazvoda uvedel sodno preiskavo zoper brata Tabaković zaradi suma umora Nevzatovića, zoper preostale štiri osumljene pa ne, saj so našim organom pregona nedosegljivi. V Večeru smo prvi poročali, da so pri načrtovanju umora Nevzatovića po trditvah tožilstva imeli največjo vlogo 42-letni Dragan Knežević iz Budve v Črni gori, 37-letni Filip Vrzić in 25-letni Mirko Marinković, oba srbska državljana, doma iz Beograda, ter 30-letni Marco Skerbec. Darka Nevzatovića so, ker je maja 2020 začel sodelovati s slovensko policijo, v matici Kavaškega klana hoteli likvidirati. Prvič že 3. avgusta 2020 v Srbiji in nato marca 2021 v Kopru, kjer je živel z ženo in hčerkama. Pri tem naj bi bila sodelovala brata Tabaković, in to tako, da sta po trditvah tožilstva po Kopru iskala Nevzatovića, nekoč zelo pomembnega člana slovenske celice Kavaškega klana, ki naj bi bila pri nas in tudi v tujini delovala od najmanj decembra 2018 do maja 2021, ko je bilo v Sloveniji aretiranih veliko osumljencev.

Ko bi ga brata Tabaković našla, bi o tem obvestila Vrzića, ki bi nato organiziral njegov umor. Našla pa ga nista, saj ga je tedaj že varovala policija, saj se je Nevzatović bal za svoje življenje in življenje svoje družine. Neuradno smo izvedeli tudi, da so načrtovalci Nevzatovićevega umora obiskovali treninge njegove hčerke, da bi videli, ali jo Nevzatović vozi v telovadnico in nazaj domov. Imeli so ukaz, da ga ubijejo, četudi vpričo hčerke, a da nje ne smejo raniti. Naročniki so razpredali tudi o tem, da bi bilo Nevzatovića mogoče likvidirati s podtaknjeno bombo na avtomobilu, ni jim bilo mar, če bi poleg glavne tarče (Nevzatovića) v avtu umrl še kdo drug.

Srhljive podrobnosti morilskega načrta

Podrobnosti načrtovanja umora Nevzatovića, do katerih smo se dokopali, so grozljive. Ker je njegova likvidacija, ki naj bi jo bil ukazal Knežević, v Srbiji spodletela, je bilo odločeno, da ga ubijejo v Kopru. Tam naj bi ga bila iskala brata Tabaković in o tem obveščala Vrzića. Marinković, naj bi bil eden od likvidatorjev, ki jih je nad svoje nasprotnike pošiljal Kavaški klan, naj bi Nevzatovića ustrelil s puško z dušilcem ali pa bi na cesti izkopal luknjo in vanjo namestil bombo. Sprožil bi jo v trenutku, ko bi se Nevzatović tam peljal v avtomobilu. Ali pa bi ga ugrabili in ga kasneje umorili, končal pa bi v stroju za mletje mesa, je bilo načrtovano. Slovenski preiskovalci so dokaze o vpletenosti bratov Tabaković in drugih osumljenih v načrtovana umora našli v komunikaciji Sky, ki so jo osumljeni uporabljali med seboj za kriminalne posle. Marinković naj bi bil v komunikaciji Sky ob načrtovanju umora Nevzatovića v Kopru pisal Vrziću grozljive podrobnosti, kaj bi žrtvi storil pred smrtjo," je ena od komunikacij, ki so jih prestregli preiskovalci. »Najbolj prepričljivo bi bilo, da bi lepo izginil v kleti pri onih, ali kaj podobnega, da bi ga narezali na tanke rezine, rabimo mlinček za meso, da ga zmletega vržemo v morje ali da ga raznesemo po gozdu. Samo glej, da imaš nekoga v pripravljenosti, da nam pripelje stroj ali kislino, še boljše, da imamo oboje, da ga zmeljemo in raztopimo. Lahko je tudi živo apno, vendar ne bo razžrlo vseh kosti,« je Marinković napisal Vrziću.

Skesanec Darko Nevzatović in njegova družina so v programu za zaščito prič, s spremenjeno identiteto živijo nekje v tujini. Nevzatovića pogosto zaslišujejo tudi na sojenju obtoženim domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana, zaslišanje poteka prek videokonference s popačenim glasom in zakritim obrazom.