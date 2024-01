Hutiji so v izjavi na družbenih omrežjih zapisali, da so njihove pomorske sile izvedle operacijo, usmerjeno proti ameriški ladji z imenom Chem Ranger. Nanjo so po lastnih navedbah izstrelili več izstrelkov, ki so zadeli svoje cilje. Podrobnosti niso podali.

Poveljstvo ameriške vojske, pristojno za Bližnji vzhod, je sporočilo, da so jemenski uporniki v četrtek zvečer na tanker Chem Ranger - ki pluje pod zastavo Marshallovih otokov, a je v lasti ZDA, z njim pa upravlja Grčija - izstrelili dve protiladijski balistični raketi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Posadka je opazila, da sta izstrelka padla v vodo v bližini ladje,« je poveljstvo sporočilo na družbenem omrežju X in dodalo, da posadka ni poročala o škodi.

Medtem je visoki predstavnik hutijev Mohamed al Buhaiti v intervjuju, ki ga je ruski dnevnik Izvestija objavil danes, izjavil, da ruski in kitajski ladijski promet v regiji ni ogrožen.

»Kar zadeva vse druge države, vključno z Rusijo in Kitajsko, njihov ladijski promet v regiji ni ogrožen,« je zagotovil. Ob tem je napovedal, da se bodo napadi na izraelske ladje in ladje, ki so z Izraelom kakorkoli povezane, nadaljevali. »Naš cilj je zvišati gospodarske stroške judovske države, da bi ustavili pokol v Gazi,« je še poudaril.

Hutiji v znak podpore Palestincem v Gazi, kjer Izrael že več kot tri mesece izvaja silovito ofenzivo, napadajo tovorne ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. ZDA in Velika Britanija sta v odgovor nedavno izvedli napade na njihove položaje v Jemnu. ZDA z njimi nadaljujejo, da pa bo tako tudi v prihodnje, je v četrtek potrdil ameriški predsednik Joe Biden.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je v četrtek dejal, da bi morale ZDA ustaviti napade na hutije in tako doprinesti k diplomatski rešitvi problema napadov na ladje. »Zdaj je najpomembneje ustaviti agresijo na Jemen, saj bolj ko Američani in Britanci bombardirajo, manj so se hutiji pripravljeni pogovarjati,« je ocenil prvi mož ruske diplomacije.