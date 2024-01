Na tiskovni konferenci je Netanjahu obljubil, da bo Izrael ofenzivo v Gazi nadaljeval do, kot je dejal, popolne zmage - uničenja palestinskega islamističnega gibanja Hamas in vrnitve preostalih talcev, ki so jih borci gibanja zajeli med napadom na Izrael 7. oktobra. Teh naj bi bilo v Gazi še 132.

»V prihodnosti mora država Izrael nadzorovati celotno območje od reke do morja,« je poudaril in zavrnil možnost samostojne palestinske države po vojni. Po njegovi oceni mora imeti namreč Izrael ob morebitnem sporazumu s Palestinci »varnostni nadzor nad celotnim ozemljem zahodno od reke Jordan«, kar je »nujen pogoj, ki je v nasprotju z idejo o palestinski suverenosti«, poroča britanski BBC.

Za rešitev dveh držav se sicer zavzema vse več zahodnih držav, na čelu z ZDA. Vendar pa po besedah Netanjahuja temu nasprotuje večina Izraelcev in nihče, niti Washington, jih ne more prisiliti v realnost, ki bi ogrozila državo Izrael. »Predsednik vlade mora biti sposoben reči ne našim prijateljem,« je dejal izraelski premier in napovedal, da bo vojna trajala še dolgo.

»Končanje vojne, preden dosežemo cilje, bi bilo sporočilo šibkosti, ki bi naše sovražnike spodbudilo k prepričanju, da nas lahko premagajo,« je še ocenil in dodal, da bi bil v tem primeru pokol, kakršnega je Hamas izvedel 7. oktobra, le še vprašanje časa.

Medtem je na zasedanju Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v švicarskem Davosu izraelski predsednik Jicak Hercog izjavil, da morajo države, ki se zavzemajo za rešitev dveh držav, najprej pojasniti, kako je v tem primeru Izraelu mogoče zagotoviti varnost.

»Izraelci so izgubili zaupanje v mirovne procese, ker so videli, da naši sosedje poveličujejo teror,« je izpostavil Herzog, ki je sicer v govoru na WEF dejal tudi, da je za Izraelce boleče, ker njihovi palestinski sosedje tako trpijo. »Ljudje želijo živeti skupaj in želijo živeti v miru,« je še dodal.

Na izjave Netanjahuja so se v četrtek odzvali v Washingtonu, kjer menijo, da je ustanovitev palestinske države edini način za zagotovitev dolgoročne varnosti Izraela. Svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Jake Sullivan je dejal, da si vlada predsednika Joeja Bidna ne bo prenehala prizadevati za rešitev dveh držav. Ob tem je poudaril, da ponovne zasedbe Gaze ne bo.

Tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Kirby pa je sporočil, da Washington in Izrael očitno na to vprašanje gledata drugače.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je dan prej v Davosu pozval k »poti do palestinske države«. »Brez tega ne boste dosegli prave varnosti, ki jo potrebujete,« je sporočil izraelskim oblastem.