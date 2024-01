Po napovedih bo zapadlo od nekaj centimetrov snega na severovzhodu države pa do 10 do 20 centimetrov na Gorenjskem, Notranjskem, Dolenjskem in Koroškem. Popoldne bodo padavine od severovzhoda ponehale. Hladno vreme se bo nato nadaljevalo tudi konec tedna, ko je napovedano jasno vreme.

❄️ Od severovzhoda se nad Slovenijo spušča občutno hladnejši zrak. Dež je že prešel v sneg na Štajerskem, v Prekmurju, ponekod na Koroškem, Dolenjskem in v Posavju. V naslednjih dveh urah se bo sneženje razširilo tudi nad osrednjo Slovenijo. @promet_si 1/2 pic.twitter.com/WKFffEoE8s — Meteoinfo Slovenija (@MeteoinfoSi) January 19, 2024

Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Na prehodu z Notranjske na Primorsko bo delala tudi snežne zamete.

Dobro jutro, dopoldne bo večinoma snežilo, popoldne bodo padavine ponehale. Vetrovno bo in hladno. Jutri bo jasno z mrzlim jutrom. pic.twitter.com/klDXxJ25fk — ARSO vreme (@meteoSI) January 19, 2024

Sneženje povzroča težave v prometu

V večjem delu Slovenije in višje ležečih predelih močno sneži. Na cestah so plužne posipne skupine, promet pa poteka počasneje in je ponekod oviran. Težave so predvsem na štajerski avtocesti, kjer je zaradi zdrsov tovornih vozil zaprtih nekaj odsekov. Po napovedih se bodo vozne razmere še poslabšale.

Na prometnoinformacijskem centru voznike opozarjajo, naj se na pot odpravijo prej običajno in ne brez obvezne zimske opreme. Največ težav pričakujejo na avtocestnih vzponih ter na Primorskem, kjer bodo dodatne težave zaradi močnih sunkov burje. Vozniki tovornih vozil lahko ponekod pričakujejo tudi izločanje.

[ZIMSKA SLUŽBA] ❄ Predvidoma ob 8. uri bomo v sodelovanju s Policijo pričeli z izločanjem tovornih vozil na štajerski avtocesti proti Mariboru: tovorna vozila se bodo izločala na odstavni pas med Vranskim in Arjo vasjo. pic.twitter.com/YZQBAY93hc — DARS (@DARS_SI) January 19, 2024

Težave so na štajerski avtocesti, kjer je zaradi zdrsov tovornih vozil med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaprt vozni pas proti Mariboru, zaprta sta tudi vozni in prehitevalni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa je oviran promet pred priključkom Šmartno proti Ljubljani.

Vse plužne posipne enote celjske zimske službe so na terenu že od zjutraj, saj je na Celjskem po nižinah zapadlo od pet do deset centimetrov snega, v višje ležečih predelih pa 15 centimetrov snega. Sneženje je povzročilo zdrse vozil na cestah Frankolovo-Zreče in Arja vas-Velenje. V Velenju pa tovorna vozila, ki gredo na Koroško, izločajo na parkirišče, ki je za to namenjeno, je za STA povedal vodja celjske zimske službe Damjan Maček.

Padavine so se do jutra razširile nad večji del Slovenijo, meja sneženja pa se bo v večjem delu države spustila do nižin. Marsikje bo močneje snežilo. Glavnina padavin bo padla med 6. in 10. uro, nato bodo od severovzhoda začele slabeti.

Na cestah so plužne in posipne skupine. Iz Darsa so sporočili, da bodo preventivno posipanje začeli pred začetkom sneženja, s pluženjem pa, ko se bo sneg začel oprijemati vozišča. Posebej opozarjajo na možne težave na primorski avtocesti in vipavski hitri cesti zaradi burje in kot neugodno ocenjujejo tudi napoved, da bodo prav v času jutranje prometne konice okrepljene snežne padavine.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si