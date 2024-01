Zdravstvo: Denarja več, položaj bolnikov vse slabši

V skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije so vladno stran in sindikat zdravnikov Fides pozvali k čimprejšnjemu dogovoru. Bolnikom je treba zagotoviti neoviran dostop do storitev, opozarjajo, vlada pa bi morala denar za morebitne dvige plač poiskati v državnem proračunu.