»Naše nakupovalno središče že od začetka strmi k temu, da smo prepoznani ne samo kot najsodobnejša ampak tudi kot najboljša nakupovalna destinacija. Veseli me, da so to že drugo leto prepoznali tudi bralci medija In Your Pocket, mi pa si bomo v prihodnje še prizadevali, da je ALEJA sinonim za sodobno nakupovalno doživetje v Sloveniji in širše,« je ob prejemu nagrade povedal direktor ALEJE Toni Pugelj.

Glasovanje za najboljše ljubljanske ponudnike v šestih kategorijah, ki so zajemale področje kulture, kulinarike, nakupovanja, doživetij in kavarniške ponudbe, je v začetku meseca že 13. leto zapored organiziral Mednarodni medij In Your Pocket.