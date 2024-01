Ministrica Švarc Pipan je povedala, da bo predlagala razrešitev Gojkoviča, vlada pa bi lahko o tem na dopisni seji odločala še danes ali v petek. Gojkovič je namreč vodil posel nakupa sodne stavbe na Litijski, ki ga zaradi domnevnih nepravnosti preverja tudi Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Kot je dejala ministrica, so bila vsa pooblastila za posel od vsega začetka prenesena na generalnega sekretarja in je ta sam sprejel, da je objektivno odgovoren, če je prišlo do kakšnih napak.

Pri poslu sta sodelovala tudi vodja službe za nepremičnine in investicije Simon Starček in vodja finančne službe na pravosodnem ministrstvu Janja Garvas. Na ministrstvu proučujejo tudi možnosti za njuno premestitev na drugi delovni mesti, na katerih ne bosta imela vodstvenih pooblastil. Kot je dejala ministrica, do dokončnega razčiščenja posla vodjem služb, ki so sodelovali pri nakupu stavbe, tudi pri drugih projektih ne more več zaupati in jih torej morajo vsaj začasno premestiti.

Švarc Pipan se je sicer pred današnjo sejo vlade že srečala s premierjem Robertom Golobom. Kot je pojasnila v izjavi za novinarje po vladni seji, je Golob izrazil pričakovanje, da »pojasnimo, kako je na ministrstvu tekel postopek, kdo je vodil posamezne faze in kdo se je pod njih podpisoval«. Dejala je, da bodo poročilo pripravili in da so večino pojasnil že tako ali tako posredovali medijem. Pozneje pa je za N1 povedala, da je vsa pojasnila predsedniku vlade podala že na jutranjem sestanku.

Že zjutraj je dejala, da trenutno ne razmišlja o odstopu in zaenkrat uživa podporo predsednika vlade Roberta Goloba. Koalicijski partnerji pa so že v sredo izrazili pričakovanje, da bo ministrica podala pojasnila o omenjenem poslu. O tem so danes razpravljali tudi v njeni matični stranki SD, kjer za zdaj dogajanja ne komentirajo, v petek pa naj bi pred novinarje stopila predsednica stranke Tanja Fajon.

V SDS pa so v sredo napovedali vložitev interpelacije o delu ministrice, ki ji med drugim očitajo »nedvomno objektivno odgovornost« pri domnevnih nepravilnostih nakupa omenjenih prostorov.