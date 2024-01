Razrešeni direktor zavoda za šport toži jeseniškega župana, 2.

V zvezi s člankom z zgornjim naslovom (Dnevnik in dnevnik.si, 4. 1. 2024) spodaj podpisana župan občine Jesenice ter direktorica občinske uprave želiva izrecno poudariti, da navedbe, ki jih je mag. Almin Gorinjac dne 25. 12. 2023 podal v obsežnem zapisu na Facebooku, nikakor ne držijo, zato nasprotujeva njihovemu povzemanju preko medijev. Še posebej pa zavračava njegovo neosnovano obtožbo, da je pri sanaciji bazena na Ukovi prišlo do razdelitve oziroma drobljenja javnega naročila, da bi prikrili dejanske stroške obnove. Neresničnih očitkov o drobljenju javnega naročila novinarka Eva Branc pri direktorici občinske uprave ni preverila. Mag. Gorinjac ni strokovnjak s področja javnih naročil, zaradi česar njegovo javno obtoževanje glede kršitev 4. odst. 24. člena zakona o javnih naročilih ni na mestu, lahko pa v javnosti vodi v napačno razumevanje situacije in postopanj glede sanacije bazena. Prav tako so neosnovana tudi njegova zatrjevanja glede nezakonitosti njegove razrešitve s položaja direktorja Zavoda za šport. Razrešen je bil iz resnih in utemeljenih razlogov, s tem povezana dokumentacija (gradivo za 5. redno sejo občinskega sveta z dne 25. 5. 2023) pa je javnosti brez težav dostopna na spletni strani občine Jesenice.