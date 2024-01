Vsi prisotni so obnemeli, nato pa Jastreb: »Gospod Orel, kako si pa to predstavljate?«

Orel: »Kolegi, pa mi že imamo privatne pravnike, odvetnike in notarje. Zakaj so pa oni lahko? Kako to, da ni javne odvetniške ali notarske službe iz prispevkov Butalcev. Zasebno je že zdaj sladko.«

Kragulj: »Čakajte malo, odvetnika ne rabi velika množica Butalcev.«

Orel: »Saj tudi zdravnika ne potrebuje velika množica, prispevke pa plačujemo vsi.«

Čuk: »To je res. Zdaj pa povejte, kakšna privatizacija bo to?«

Orel: »Poleg javnih sodišč in javnega tožilstva bomo imeli privatna sodišča in privatno tožilstvo.«

Sova: »Kako bo pa to delovalo?«

Orel: »V javnem delu tožilstva in sodišč bo ostalo tako, kot je. Delali bomo bolj ležerno, da bomo dobili stranke v privatni del. Vsako stranko, osumljenca, obdolženca ali obtoženca bomo seznanili z našo privatno prakso in jim ponudili hitrejšo rešitev, če bo to v njihovem interesu. Lahko pa organiziramo tudi zastaranje, če jim bo pasalo. V civilnih postopkih bomo poskušali obe stranki prepričati, da bo pravična in hitra rešitev možna samo v okviru privatnega sodstva. Kot argument bomo navedli butalske pravde, ki trajajo že desetletja.«

Jastreb: »Kako se bo pa to financiralo?«

Orel: »Ja, enako kot zdravstvo. Ustanovila se bo pravniška zavarovalnica, v katero bo butalsko ljudstvo vplačevalo svoje prispevke. Tu bo potrebna marketinška akcija s prepričevanjem, da se rešuje prihodnost vsakega posameznika, ki bo kdaj potreboval pravno pomoč. Zavarovalnica bo postavila premije glede na zagrožene kazni v kazenskih postopkih, v civilnih zadevah pa glede na punctum. Iz pravniškega zavarovanja se bodo krili stroški postopka, med katerimi je dvojna sodniška plača, nadomestilo za kazen zapora ali kritje stroškov na podlagi sodbe. Denar nam bo nakazovala zavarovalnica, mi ji bomo dajali samo podatke za obračun. Mi z obravnavanimi Butalci ne bomo imeli nič. Mi smo neodvisni. Premožnejši Butalci, ki bodo želeli hiter postopek, bodo lahko plačevali stroške postopkov direktno na samem naroku. S tem naša neodvisnost ne bo vprašljiva. Toliko stane, pa pika. V javnem delu pravosodja vse ostane enako kot do sedaj.«

Jastreb: »Butalci ne bodo vplačevali kar nekih zneskov, če jih morda nikoli ne bodo rabili?«

Orel: »Vplačila se bodo obrestovala po višji stopnji kot v butalskih bankah. Gre za ugodno varčevanje. In obratno, tisti Butalec, ki bo nepričakovano moral plačati sodne stroške, bo pri zavarovalnici dobil kredit, pod ugodnimi pogoji.«

Vsi v en glas: »Kdo bo pa delal v privatnih pravosodnih organih?«

Orel: »Ja, mi, kdo pa drug. V javnem sektorju bomo vsak dan malo prej končali in prišli v privatnega.«

Kragulj: »V katerih prostorih bomo pa imeli privatne pravosodne organe?«

Orel: »V istih kot javna. Samo tablico Javno bomo zamenjali s Privatno. Butale nam morajo to brezplačno omogočiti, saj rešujemo sodne zaostanke.«

Kanja: »Gospod Orel, represija je v rokah Butal. Kako bo pa oblast gledala na to?«

Orel: »V obeh sektorjih bomo delali mi. V pravni državi morajo veljati odločitve iste osebe tako v javnem kot v privatnem sektorju.«

Jastreb: »Kakšni so pa razlogi in postopek, da pridemo do tega?«

Orel: »Glavni razlog so zdravniki. Ko jim kaj ni všeč, tu gre predvsem za plače, napovejo stavko. Stavka je, ali pa je ni. Njim je vseeno, ker imajo rezervni ventil, to je privatno zdravstvo. Če bolniki ne morejo k njim v javni sektor, gredo pa v privatnega. Na to karto bomo odigrali tudi mi. Ko naše plače ne bodo izenačene z zdravniškimi, bomo vsakič napovedali stavko, Butalce pa napotili urejat zadeve v privatni sektor. Naše najvišje sodišče mora prepisati plače zdravnikov in jih sprejeti tudi kot naše. Pri tem pa mora biti pozorno, saj zdravniki dobijo višje plače večkrat na leto.«

Vsi v en glas: »Bravo, Orel, takoj vloži naše zahteve v realizacijo!«

Tomaž Šumi, Lesce