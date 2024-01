Zvočna umetnica in arhivistka Ida Hiršenfelder (beepblip) bo nocoj izvedla nov zvočni performans, pozneje pa bo na ogled še instalacija, ki nosi naslov Hipertermia / Morfoiki. Umetnica sicer ustvarja psihogeografske zvočne krajine z uporabo analogne elektronike, naredi-sama modularnih sintetizatorjev zvoka, terenskih posnetkov in računalniške manipulacije. Je tudi članica bioakustičnega ansambla Jata C.

Tokratna instalacija je glasbeni inštrument, ki ima elektroluminiscentne strune, te pa oddajajo globularno elektromagnetno valovanje po vzorcu pospešene sekvence sončevih neviht, pravi umetnica. Meni, da so elektromagnetni valovi jezik vesolja, z njimi prepevajo zvezde. Instalacija tako povezuje hrepenenje po soncu, toploti in udobju z izčrpavanjem in trošenjem energije na kamnitem planetu.

Izraz »morfo-iki« sestavlja pripona za morfologijo, vedo o zgradbi in obliki organizmov, ter »-iki«, izraz iz japonskega šintoizma, ki pomeni vse tisto, kar je živo. »Ksenofeminizem razume elektronske naprave kot del žive narave, zato instalacija prikazuje spreminjanje, življenje tistega, kar je prav tako živo, električno. Ko se premikamo po prostoru s tipalkami za zaznavanje elektromagnetnih valov, se razkrije navidezno zvočno okolje. Petkanalna distribucija zvoka, po kateri se holofonsko sprehajamo z elektromagnetnimi tipali na konicah prstov, ponuja ambisonično premikanje zvoka po kanalih,« pojasnjuje beepblip.

Inštrument je torej nekakšen prikaz energijskega toka s pospeševanjem električnih tokov, s čimer želi umetnica opozoriti na poplavo proizvodnje in porabe energije. Poslušanje elektromagnetnega polja po njenem mnenju razkriva duha (kami) komunikacijskih prenosov, ki sestavljajo orjaški organizem – robusten in temačen, z anomalijo podnebnih sprememb. Pod programiranje in elektroniko se podpisuje Dmitry Morozov::Vtol, video in fotografija sta delo Mihe Godca, za tehniko skrbi Valter Udovičić, obdelava zvoka pa bo delo Aleša Hienga - Zergona. Soorganizatorji projekta so Osmo/za, Projekt Atol in Ljudmila.