Današnja nujna seja komisije za nadzor javnih financ je bila sklicana zaradi nerealiziranega sklepa z novembrske seje komisije. Njeni člani so takrat sprejeli sklep, da ministrstvo za digitalno preobrazbo v sedmih dneh poda natančno poročilo o izvedbi razpisa, o njegovih ciljih, merilih in kriterijih, da predstavi razdelilnik za nabavljeno računalniško opremo po posameznih upravičencih in terminski plan izvedbe razdelitve opreme.

Člani komisije iz vrst NSi so danes opozorili, da tega poročila do danes niso prejeli, zato so od predstavnikov ministrstva zahtevali pojasnila o tem, kje so ti računalniki, zakaj jih je bilo do zdaj razdeljenih le 39 od skupno 13.000, in komu so namenjeni. V NSi po besedah poslanca Jerneja Vrtovca vztrajajo pri trditvi, da gre za nesmotrno porabo javnega denarja.

»Novica o tem, da je bilo v nekaj mesecih razdeljenih samo 39 računalnikov, meče senco dvoma na trditev ministrice Emilije Stojmenove Duh, da je bil nakup smotrn,« je dejal Vrtovec. Pod vprašaj pa je postavil tudi trditve, da se ne sme izdati lokacije, kje so preostali računalniki. Ministrica na seji sicer ni bila navzoča, saj se udeležuje Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu.

Računalniki so v skladišču v Logatcu

Državni sekretar na ministrstvu za digitalno preobrazbo Miroslav Kranjc je povedal, da so računalniki v skladišču v Logatcu. »So varno shranjeni in zavarovani, če si jih predstavniki parlamenta želijo ogledati, pa za to ni problema,« je pojasnil.

Skupaj z državno sekretarko Aido Kamišalić Latifić sta ponovno zanikala navedbe, da ministrstvo ni vedelo, za koga kupuje te računalnike. Računalniki so bili po njunih besedah namreč prvenstveno namenjeni za potrebe mehanizma za izposojo računalniške opreme, ki ga predvideva lani sprejeta novela zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. V okviru mehanizma imajo dostop do računalniške opreme prejemniki varstvenega dodatka ali izredne denarne socialne pomoči, prejemniki otroškega dodatka do vključno šestega dohodkovnega razreda, otroci s posebnimi potrebami, invalidi in upokojenci z nizkimi pokojninami.

Po avgustovskih poplavah pa so, kot sta dejala, z zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov med upravičence vključili tudi pravne osebe javnega prava, prizadete v ujmi. Karnjc je povedal, da so bili tudi na ministrstvu presenečeni, da so občine na koncu izrazile potrebo po samo 39 računalnikih, saj so po razgovorih z ljudmi na terenu dobili občutek, da bo teh potreb več..

Zalet pri pripravi uredbe

Mehanizem za izposojo računalnikov bi sicer moral začeti delovati z novim letom, a se je zapletlo pri pripravi uredbe, ki podrobneje določa njegovo delovanje. »V vladno proceduro smo dali uredbo, ki je bila oblikovana po željah ministrstva za delo, vendar ni bila všeč službi vlade za zakonodajo, ko pa smo jo popravili v skladu z željami vladne službe, pa ni bila več všeč ministrstvu za delo,« je dejal Kranjc. Uredba je sicer po njegovih navedbah trenutno v medresorskem usklajevanju.

Kamišalić Latifićeva je pojasnila, da so v luči iskanja rešitev za pospešitev postopka razdeljevanja računalnikov na ministrstvu po pogovoru s poslanci Svobode prišli do sklepa, da gredo v novelacijo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. »Upam, da bo v dveh ali treh mesecih novela spravljena pod streho in bomo lahko razdelili te računalnike,« je povedala.

Vrtovec je kot predsednik komisije današnjo sejo končal z ugotovitvijo, da so se člani komisije seznanili z ustno dopolnitvijo poročila ministrstva za digitalno preobrazbo ter z informacijo o poteku postopka razdelitve kupljenih računalnikov iz javnega naročila.