Lorber je edini od deveterice fizičnih in treh pravnih oseb, zoper katere je mariborsko tožilstvo po skoraj dveh letih preiskave marca lani vložilo obtožnice zaradi velikega onesnaženja narave in pitne vode na območje Pivole v občini Hoče, ki se je odločil za sporazum s tožilstvom. Slednje je zato za očeta treh otrok predlagalo prestajanje kazni na odprtem oddelku zapora v Rogozi, kjer bo kazen odslužil ob koncih tedna.

Obtoženi je tako priznal, da je bi prav on stična točka med organizatorji nelegalnega odlaganja blata in izvajalci transporta. Šoferji prevozniškega podjetja Lasaz, ki so smrdljivo blato iz ptujske čistilne naprave odvažali za pogodbenega izvajalca, družbo CEP iz Celja, so namreč imeli navodilo, da pokličejo Lorberja. Ta jih je pričakal pri drevoredu v Pivoli in jim nato s svojim avtomobilom pokazal lokacijo, kamor naj odvržejo blato.

Z devetimi vožnjami je zaslužil 900 evrov

Za vsako od devetih voženj je prejel sto evrov, tovornjakarji pa so, kot je v sodbi pojasnila sodnica Ksenija Hrastnik, na brežino ob cesti ter po gozdnem pobočju navzdol nelegalno odložili 197.000 kilogramov blata, v katerem so bile tudi težke kovine, in s tem močno onesnažili okolje, potok, ki je tekel proti botaničnemu parku ter pitno vodo bližnjih stanovalcev. Država je za sanacijo območja plačala več kot 900.000 evrov.

Sodišče je obtoženega oprostilo stroškov sodnega postopka, mu je pa naložilo vrnitev 900 evrov nezakonito pridobljenega zaslužka ter ugodilo premoženjsko-pravnim zahtevkom treh oškodovancev v skupni višini dobrih 4000 evrov. Hoško občino je z okoli 11.000 evrov visokim zahtevkom napotilo na pravdo, država pa bo svoj zahtevek še vložila.

Za ostale obtožene so predobravnavni naroki predvideni v naslednjih dneh, prvi že v torek. Med njimi so direktor in takratni lastnik celjskega podjetja Urban Majcen, prvi mož prevozniškega podjetja Lasaz Miran Zupančič, družbenik medtem že propadlega podjetja ML Surovine Aljoša Said Alkhatib, vsa tri podjetja, ob njih pa še Anton Plut, Uroš Rakar, Admir Hafizović ter Matjaž in Alma Čurič. Pri nekaterih gre za odgovore osebe v podjetjih ali njihove zaposlene, ki naj bi organizirali ali izvajali prevoz ter nelegalno odlaganje komunalnega blata v naravo, nekateri obtoženi pa s podjetji niso povezani.

Kot je razvidno iz podatkov Ajpesa, je lani stoodstotno lastništvo družbe CEP prevzel krški Kostak, ki je v Pivoli tudi izvedel sanacijo degradiranega območja. Sanacijo so opravili v mesecu dni, ko je družba Kostak od tam odpeljala za okoli 650 ton blata in zemljine.

Sicer pa je bilo v istem obdobju blato nezakonito odloženo še na več drugih območjih po državi, med drugim v Vodulah v občini Šentjur, na območju Jerečina v občini Podčetrtek, v Kalšah v občini Slovenska Bistrica, na območju Rodika v občini Divača in Šmartnem ob Savi v Mestni občini Ljubljana. V Mariboru postopek poteka samo za odlaganje na območju Pivole.