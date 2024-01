Ko so pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) v decembru naznanili, da je Aleš Križnar na mestu generalnega sekretarja nasledil Radoslava Nesterovića, je predsednik Matej Erjavec dodal, da bo v kratkem krovna košarkarska organizacija dobila novo okrepitev. To se je tudi uresničilo, saj je športni direktor KZS včeraj tudi uradno postal Saša Dončić. Ob tem je Križnar razkril, da bo slovenska košarkarska reprezentanca ob tekmah z Litvo (22. junija v gosteh in 25. junija v Stožicah) pred začetkom kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre, ki bo od 2. do 7. julija v Atenah, igrala še z Brazilijo, in sicer 28. junija v Stožicah.

Poudarek na spremljanju mladih igralcev

Predsednik KZS Matej Erjavec je ob predstavitvi Saše Dončića poudaril, da bo opravljal vlogo športnega direktorja zveze in ne članske reprezentance. »To je za nas nekaj novega, takšne funkcije še nismo imeli. Matjaž Smodiš je bil leta 2016 športni direktor članske reprezentance, Marko Milić je bil koordinator za mlajše, čeprav je ves čas sodeloval tudi s člansko izbrano vrsto, a vseeno ni šlo za isto funkcijo. Sem pa v zadnjih recimo desetih letih ugotovil, da ni pomembno, kako poimenuješ delovno mesto, ko nekoga pripelješ. Pomembno je, kaj ta človek dela in kaj zna. Pomembni so torej vsebina dela, karakter, znanje. Tukaj bo Saša Dončić lahko veliko doprinesel. Poleg vsega ga vidim tudi kot nekoga, ki bo lahko kakšnemu igralcu pokazal kakšno potezo ali ga na kaj v igri opomnil. Upam, da bo prisoten tudi na kakšnem treningu,« je povedal Matej Erjavec.

Predsednik KZS je dodal, da je bila izbira Dončića lahka, a krati tudi težka. To pa zato, ker sta osebna prijatelja in se boji, da bi kakšni morebitni kratki stiki lahko vplivali tudi na njun privatni odnos. »Bo pa njegovo delo presegalo le moško člansko reprezentanco. Na tekmah ne bo sedel na klopi, temveč z vodstvom zveze. Poleg povezave med igralci in strokovnim vodstvom bo njegova naloga usmerjanje in spremljanje mladih igralcev iz slovenske lige ter tistih, ki igrajo v tujini. Da imamo nekoga, ki lahko določenega nadarjenega posameznika priporoči za nastop v kvalifikacijah ali velikem tekmovanju. Težko bi našli bolj kvalificiranega posameznika za to vlogo, saj je Saša Dončić v košarki opravljal praktično že vse funkcije. Dogovor ni bil dosežen hitro, je bil pa na nekakšnem preizkusu že v Okinavi na svetovnem prvenstvu, čeprav tega sploh ni vedel.«

Za Videta in Cianija bi bilo bolje, da bi ostala v Evropi

Saša Dončić se dela v novi funkciji veseli in že komaj čaka, da bo zavihal rokave. V zadnjih dneh se je mudil v Dallasu pri sinu Luki, za katerega pravi, da je pozdravil poškodbo gležnja, ki ga je od igrišč oddaljila za tri tekme. »Košarkarska zveza je v zadnjih letih dobro vodena in uspešna organizacija. Moji glavni nalogi bosta komunikacija z igralci v tujini in strokovnim štabom ter spremljanje mladih igralcev. Tudi v zasebnem življenju v zadnjem obdobju veliko časa preživim v ZDA, tako da bom lahko obiskoval tudi naše igralce, ki nastopajo v tamkajšnji univerzitetni ligi. Predvidevam, da jih bo v naslednjih letih vse več. Spremenili so namreč pravila in igralce začeli dobro plačevati. Na žalost danes mladi fantje najprej gledajo na zaslužek in šele potem na razvoj. Za Jana Videta in Sašo Cianija bi bilo recimo bolje, da bi ostala v Evropi in si tu našla klub. Sicer je možno, da se bosta dobro razvila tudi v NCAA, a je verjetnost manjša. Za nadpovprečno nadarjene posameznike je zagotovo bolje, da ostanejo v Evropi. Tudi to bo ena od mojih nalog, da za kakšnega takšnega v prihodnosti najdem ustrezen klub,« je pojasnil Saša Dončić, ki bo še naprej opravljal tudi vlogo športnega direktorja pri prvoligašu Iliriji.

Povabilo KZS je Dončić vzel tudi kot potrditev, da v obdobju po športni karieri dela stvari, ki se jih je lotil, dobro. »Funkcija športnega direktorja mi predstavlja osebni izziv. Hkrati ne poznam človeka, ki bi takšno ponudbo odbil. Bodite pa prepričani, da še kako dobro vem, kako ločiti stvari na profesionalne, osebne in družinske. Te stvari imam zelo razčiščene. Ko sem dobil ponudbo, sem se tudi pogovoril s številnimi ljudmi, med drugim sinom, kako gledajo na to. Nočem namreč rušiti homogenosti, ki se je ustvarila v reprezentanci in na košarkarski zvezi. Dobil nisem niti enega negativnega pomisleka.« x