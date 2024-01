Na eni strani so bili v prvih treh dneh neto prilivi v novo odobrene sklade približno 21.000 bitcoinov (BTC) oziroma okrog 900 milijonov dolarjev. Med skladi vodi BlackRockov sklad iShares Bitcoin Trust (IBIT), ki je dodal 16.362 bitcoinov, sledi mu Fidelityjev sklad Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) z 12.112 bitcoini. Sicer so bili skladi z vidika zanimanja velik uspeh. V prvih treh dneh trgovanja je bil obseg trgovanja 10 milijard dolarjev. Za primerjavo, v letu 2023 je bilo ustanovljenih 500 ETF skladov, ki so v celotnem letu zabeležili le 450 milijonov dolarjev trgovanja.

Po drugi strani je marsikoga razočaralo obnašanje cene bitcoina in posledično tudi ETF skladov. Ob uradni odobritvi SEC-a se cena bitcoina praktično ni spremenila. Denimo ob dveh lažnih najavah (prva v oktobru in druga nekaj dni pred uradno potrditvijo) je bil pozitiven vpliv na ceno jasno viden. Nekako se zdi, da so vlagatelji želeli konec celotne sage, ki se je razpletala zadnjih nekaj mesecev. Sicer je cena bitcoina poskočila kakšno uro pred odprtjem newyorške borze, na dan začetka trgovanja skladov, vendar je kmalu sledil padec. Bitcoin danes trguje okoli osem odstotkov nižje kot ob uradni potrditvi skladov. Tudi cene ETF skladov so od začetka trgovanja padle za dobrih 10 odstotkov.

Torej, če potegnemo črto pod prvim tednom obstoja bitcoin ETF skladov, so bili slednji uspeh v tradicionalnim svetu financ. Sicer se je izkazalo, da je bilo sprejetje skladov že všteto v ceno bitcoina, ko je največja kriptovaluta od konca septembra do januarja narasla za približno 60 odstotkov. Sicer se zdi obseg trgovanja v prvih dneh ETF skladov izjemno dobra popotnica za rast cene bitcoina na dolgi rok.