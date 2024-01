Po navedbah policije je bilo na shodu v Freiburgu med 6000 in 7000 ljudi, organizator demonstracij pa je poročal o več kot 10.000 udeležencih. V Berlinu se je medtem na ulice podalo približno 3500 ljudi. Demonstranti so pred berlinsko mestno hišo protestirali proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo (AfD), med razlogi za proteste pa je bilo tudi nedavno razkrito novembrsko tajno srečanje skrajnih desničarjev v Potsdamu.

German farmers take to the streets in Berlin. AfD political leaders were also present. We fully support German farmers. pic.twitter.com/CG1mV7SOog