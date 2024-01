Požar so pogasili gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljnih gasilskih društev Mirna Peč, Globodol, Jablan in Hmeljčič. Gasilci so do jutra ostali še na požarni straži, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Policisti in kriminalisti pa so opravili ogled požarišča, ugotavljajo namreč vzrok in druge okoliščine. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.