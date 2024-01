"Niso vedno krivi vozniki"

Kljub velikemu napredku, ki so ga v več kot desetih letih zlasti v glavah (slovenskih) voznikov uspeli narediti v zavodu reševalni pas, težav nikakor ni konec. Na pomurski avtocesti so se namreč reševalna vozila pred dnevi skušala prebiti do kraja nesreče, v kateri je umrl tovornjakar, a so kljub ustvarjenemu reševalnemu pasu obstala sredi ceste. »Ta ’avtocesta’ si tega naziva sploh ne zasluži,« so bili ostri. Po večjem delu trase namreč sploh ni odstavnih pasov ali pa so preozki, da bi se reševalci in gasilci prebili do tja, kamor morajo priti, da bi lahko reševali življenja. V zavodu pozivajo k spremembam.

Hamburger bi!

Hrvaške medije je te dni polnila zgodba o belem mercedesu, ki je v nedeljo okoli polnoči divjal po Zagrebu in se ne oziral na štiri policijske avte, ki so voznika skušali ustaviti. Pojavljale so se različne teorije o tem, kdo je sedel za volanom, vse od tihotapcev migrantov do tistih, ki pregloboko pogledajo v kozarec, a jih to pri vožnji ne ovira. Vsi so se motili. S hitrostjo 170 kilometrov na uro je po centru divjala in se zasledovalcem na začudenje vseh (ne tako zelo) spretno izmikala trinajstletnica! Na nočni avanturi je prevozila več rdečih luči in podirala vse pred seboj. Nora in predvsem nevarna vožnja se je končala s trčenjem mercedesa, žrtev na srečo ni bilo. Ko so policisti obkolili avto, bi težko bili še bolj presenečeni, ko je iz njega izstopila 13-letna deklica. »Kam pa si šla?« so jo pobarali? »V McDonald’s,« naj bi jim odgovorila. Očitno na polnočno malico. Mamin avto – ona je bila medtem na morju, na dekle pa je pazil stric – si je sposodila na skrivaj, ob pregonu policistov pa je panično stopila na plin. Deklica zaradi mladosti ne bo odgovarjala za svoja dejanja. Vsaj ne pred zakonom. Kakšno kazen ji bo naložila mama, je drugo vprašanje. 32-letnico bodo sicer preganjali zaradi prekrška.

Nevesta v lisicah

Obstaja mit, da ženske že od najrosnejših let razmišljajo o poroki. Kako obleko bodo imele, kakšen šopek v rokah, kake rože bodo na mizi, kakšna bo barvna shema. To je mogoče res samo še v pravljicah. Kjer je tudi edini prostor, v katerem prebivajo princi na belih konjih. Kakorkoli že – zagotovo si nobena »najpomembnejšega« dneva v življenju ne predstavlja v zaporu. To se je zgodilo Mehičanki Nancy, ki jima z izbrancem Clementom, s pouličnim vzdevkom Miš, sploh ni uspelo priti do oltarja. Nancy so na dan poroke aretirali pred cerkvijo in jo odpeljali na policijo, kjer so sicer poskrbeli za fotografije, ki pa niso za v poročni album. Belo poročno obleko so namreč krasile srebrne lisice. S Clementom, ki je pred policisti uspel pobegniti – res moški za oženit! -, ju obtožujejo izsiljevanja trgovcev s perutnino ter ugrabitve štirih njegovih podrejenih. Povezana naj bi bila z lokalnim kartelom. Je na vidiku ločitev še pred poroko samo?

Zaljubljena v vino, ne v moža

Druga »ljubezenska« zgodba prihaja iz Zagreba. 43-letna Ana je bila obsojena zaradi psihičnega nasilja nad deset let starejšim možem. Na en novembrski večer se je gospa grdo napila. Sodeč po soprogovem odzivu se to ni zgodilo prvič. Da bi ji pomagal, je preostanek vina zlil v umivalnik, česar pa Ana ni dobro prenesla. Začela je razbijati po stanovanju, skozi okno na ulico vrgla več kozarcev, nad moža pa se spravila z ročno kosilnico. Grozila mu je in ga žalila, on pa je poklical policijo. Za tri mesece so ji prepovedali vstop v stanovanje, po svoje stvari lahko gre le v spremstvu policije. Zdraviti se mora tudi zaradi odvisnosti od alkohola, plačati mora še denarno kazen.

Flikali lastne luknje

Trije vulkanizerji iz Reke so pristali v priporu, ker naj bi prebadali pnevmatike dragih vozil, za visoke zneske pa jih nato popravljali. Poškodovali naj bi okoli 50 vozil, s popravili pa zaslužili dvanajst tisočakov. Za tarče so vzeli avtomobile višjih cenovnih razredov, popravila katerih so, seveda, dražja. Njihov modus operandi je bil, da so prebadali gume, nato pa se s službenim vozilom vrnili na kraj zločina ter žrtvam ponujali hitra popravila po zasoljenih cenah. Oškodovali so tako hrvaške državljane kot tujce.