»Pakistan je davi izvedel vrsto zelo usklajenih in ciljno usmerjenih vojaških napadov na skrivališča teroristov v iranski pokrajini Sistan in Balučistan,« je v izjavi za javnost zapisalo pakistansko zunanje ministrstvo. Dodali so, da je bilo ubitih več teroristov.

Pojasnili so še, da so napade izvedli na podlagi verodostojnih obveščevalnih podatkov o bližajočih se obsežnih terorističnih dejavnostih.

Ob tem so v Islamabadu poudarili, da Pakistan v celoti spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost Irana in da je bil edini cilj današnjih napadov obramba varnosti in nacionalnih interesov Pakistana.

Iranska uradna tiskovna agencija IRNA je poročala, da je bilo na več območjih v okolici mesta Saravan slišati več eksplozij, pri čemer se je sklicevala na navedbe predstavnika lokalnih oblasti.

Iran je v torek zvečer izvedel zračni napad v pokrajini Balučistan na jugozahodu Pakistana, v katerem sta bila po navedbah Islamabada ubita dva otroka, trije pa ranjeni. Islamabad je napad obsodil kot popolnoma nesprejemljiv in poudaril, da ga Pakistan ni izzval. Pakistan je po napadu tudi poklical na pogovor najvišjega iranskega diplomatskega predstavnika v Islamabadu zaradi kršitve pakistanskega zračnega prostora.

Iran, ki je v torek izvedel napade tudi na t.i. protiiranske teroristične skupine v Iraku in Siriji, je v sredo pojasnil, da so njegove sile v Pakistanu napadle teroristično skupino Džajš al Adl. Poudaril je, da je bil napad odgovor na nedavne napade te skupine v Iranu. Dodal je, da Iran spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost Pakistana, a ne bo dovolil, da bi bila ogrožena njegova nacionalna varnost.