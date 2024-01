Nespodobno povabilo

Masha Gessen, v Moskvi rojena ameriška novinarka in pisateljica judovskega rodu, je konec minulega leta dobila ugledno nemško nagrado za politično misel, poimenovano po Hannah Arendt, eni najvplivnejših intelektualk 20. stoletja. Nagrade podeljujejo v Bremnu, običajno na slovesnostih z množico povabljenih. Mashi Gessen so jo nemški gostitelji podelili s stisnjenimi zobmi: dan kasneje, z manj povabljenci in s policijo, ki naj bi jo varovala pred besnimi nasprotniki.