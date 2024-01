Od Venezie do Venezie. 1. februarja lani so košarkarji Cedevite Olimpije v Stožicah ugnali italijansko moštvo, izkazalo pa se je, da je bila to tudi zadnja zmaga Ljubljančanov v evropskem pokalu do danes. Od takrat so nanizali neverjetnih dvajset zaporednih porazov, v letošnji sezoni petnajst. Resnično podatek, ki zmajem ne more biti v ponos. V naslednjem tednu Olimpija gostuje pri Hambrugu.

Zaradi bližine Benetk se je na tekmi, ki je bila za njihovo moštvo izredno pomembna, zbralo lepo število italijanskih navijačev, ki pa niso bili pretirano glasni. Nekajkrat so se oglasili na začetku tekme, nato pa se zlili s kuliso v dvorani, ki je bila precej klavrna. Kot je bila tudi igra Olimpije. Trener Zoran Martić je prvo minuto odmora vzel že po minuti in 26 sekundah obračuna, kar pove veliko. Venezia je namreč tekmo odprla z nizom 8:0, ki ga je nato raztegnila na 12:0. Obramba Olimpije je puščala na vse smeri, poteze v napadu pa so bile na trenutke kar komične, saj so se igralci med drugim tudi spotikali in padali po tleh. Gostje so z izredno tekočim napadom, v katerem je žoga hitro krožila, vsakokrat našli prostega igralca, ker pa so bili ob tem še strelsko razpoloženi, je njihova prednost hitro naraščala. Razmerje na parketu se je nekoliko spremenilo v drugi četrtini, ko se je gostiteljem le nekoliko odprlo v napadu. Pod strop dvorane je skakal Karlo Matković, agresivnejši je bil Jaka Blažič, dve trojki je zadel Luka Ščuka. Proti koncu prvega polčasa so se košarkarji v zelenih dresih po sedmi minuti prvič spustili pod minus deset, na glavni odmor pa odšli z zaostankom vsega sedmih točk, kar je bilo glede na potek dogodkov izredno ugodno izhodišče pred nadaljevanjem.

Iz slačilnice je Olimpija prišla odločena, da uprizori preobrat. Odnos je bil vidno spremenjen, topila pa se je tudi prednost gostov. Kapetan Blažič in soigralci so nekajkrat zagrozili s prehodom v vodstvo, kar jim je prvič na tekmi naposled uspelo v 27. minuti. A Venezia se naleta nasprotnika ni ustrašila in je znova zagospodarila na parketu. Olimpija se je trudila, da bi znova ujela Italijane, imela tudi nekaj nesreče pri nekaterih polaganjih, ko se je žoga skotalila iz obroča, ali pri odbitih žogah, ki so pristale v rokah košarkarjev Venezie, na koncu pa vpisali nov evropski poraz.

»Pred tekmo smo bili zelo motivirani, nato pa v prvi četrtini v krču. Ni nam steklo, ko smo se sprostili, pa smo hitro nadoknadili zaostanek, a nato v zadnji četrtini znova popustili, kar se nam dogaja že celotno sezono. Moramo delati naprej. V Evropi že nekaj časa nimamo možnosti za napredovanje, a se bomo vseeno vsako tekmo trudili, da napredujemo. Venezia ima močne igralce na vseh položajih, edino Marco Spissu je bolj droben. To se je poznalo v skokih v napadu, velikokrat pa so nas tudi izigrali in prihajali do lahkih košev in metov za tri točke,« je misli po porazu strnil kapetan Olimpije Jaka Blažič.