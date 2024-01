Napovedi, da bo močan veter krojil tekmo na drugi postaji prve poljske turneje v smučarskih skokih v Ščirku, so se uresničile. Potem ko je bil v poskusni seriji v zelo spremenljivih razmerah najboljši Slovenec Anže Lanišek (101,5 metra) pred Avstrijcem Stefanom Kraftom (99 m) in Poljakom Piotrom Žylo (99 m) ter rojakom Petrom Prevcem (97,5 m), je veter v prvi seriji imel vse večji vpliv. Ker je spreminjal smer in moč, je bilo veliko prekinitev in v 107 minutah je skočilo zgolj 40 skakalcev, ki so se počutili kot na žrebanju lota. Njihovi dosežki so bili zelo odvisno od vetra, saj so nekateri imeli pomoč vzgonskega vetra, drugim pa je pihal v hrbet, zato je bilo kar nekaj tako zelo razočaranih, da so od besa metali torbe v izteku. Odločitev o prekinitvi in odpovedi tekmovanja je bila edina pravilna glede na vremenske razmere, saj se je veter, ki je podrl tudi pano z reklamnimi napisi na zaletišču, vrtinčil in pihal s hitrostjo do 15 kilometrov na uro.

Po 40 skakalcih so bili na veliko veselje 4373 gledalcev najbolj zadovoljni Poljaki, saj je vodil Dawid Kubacki (117,2 točke / dolžina skoka 98,5 metra), tretji pa je bil Kamil Stoch (116 / 99 m). Med njiju se je s pogumnim skokom vrnil Slovenec Lovro Kos (116,4 / 100,5 m). Do šestega mesta so bili uvrščeni še Nemec Stephan Leyhe (114,2 / 99,5 m), Poljak Žyla (113,5 / 99 m) in Bolgar Vladimir Zografski (113 / 103,5 m). Izmed Slovencev je imel Žak Mogel deseti izid (110, 3 / 99 m), Timi Zajc 25. (110,9 / 92,5 m) in Peter Prevc, ki je v zelo slabih pogojih skočil zadnji pred odpovedjo tekme, pa 30. (95,9 / 85 m). Najdlje je skočil Italijan Andrea Campregher, ki je pristal pri rekordnih 108,5 metra (4,5 metra dlje od velikosti skakalnice) in padel, a se na srečo ni poškodoval.

Skakalci se bodo danes preselili v Zakopane, kjer bodo v petek kvalifikacije, v soboto prva ekipna tekma v letošnji zimi in v nedeljo finale poljske turneje s preizkušnjo posameznikov. V ekipnem točkovanju poljske turneje, ki zmagovalcu prinaša nagrado 50.000 evrov, premočno vodi Slovenija, ki ima pred drugouvrščeno Avstrijo 62,5 točke prednosti, tretja Nemčija pa zaostaja že 79,2 točke.

Slovenska ženska reprezentanca bo konec tedna na tekmah svetovnega pokala v Zau na Japonskem nastopila v oslabljeni zasedbi. Zaradi zdravstvenih težav se je v domovino vrnila Ema Klinec, ki jo je na poti spremljal glavni trener reprezentance Zoran Zupančič. Ekipo bo na tekmah v Zau vodil pomočnik Anže Lavtižar. V naslednjih dneh bo znano, če bo Klinčeva nastopila tekmah za svetovni pokal 27. in 28. januarja v Ljubnem.