Za danes je sodnik Tomaž Bromše razpisal nov narok v zvezi z zdravstvenim stanjem Klemna Kadivca, domnevnega vodje slovenske celice kavaškega klana, ki naj bi trgovala z velikimi količinami droge. Kadivec je namreč 16. decembra lani začel gladovno stavkati. Domnevno so za zaprtimi vrati zaslišali sodna izvedenca za psihiatrijo in diabetologijo. Psihiatričnega izvedenca dr. Petra Preglja so sicer zaslišali že prejšnji teden, in sicer glede tega, ali je Kadivec sposoben spremljati sojenje in učinkovito sodelovati pri obrambi. Njegov odgovor je bil ne.

Kadivec hrano odklanja zaradi strogega priporniškega režima, ki ga je deležen od maja lani, ko so ga iz ljubljanskega zapora premestili v celjskega. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij meni, da je to nujno zaradi varnosti, ogrožali naj bi ga člani matične črnogorske celice kavaškega klana. Od premestitve je povsem izoliran, nima nobenega stika z drugimi priporniki, lahko govori le z odvetnikom in staršema, ki prihajata na obiske, a ti potekajo pod nadzorom. Njegov zagovornik Branko Gvozdič je že večkrat povedal, da mu ni še nihče natančno razložil, kateri varnostni razlogi botrujejo takšnemu režimu.