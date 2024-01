No, Janši zvesti in poslušni poslanci so včeraj že stopili v konkretno akcijo: v državni zbor so namreč vložili predlog sprememb zakona o volitvah v DZ, v katerem predlagajo, da so lahko predsedniki in njihovi namestniki v skoraj vseh volilnih organih pravniki s pravniškim državnim izpitom in izkušnjami na področju volilnih opravil in ne nujno sodniki. Za to so se menda odločili po tem, ko so sodniki napovedali možnost nesodelovanja v volilnih komisijah pred junijskimi evropskimi volitvami, če ustavna odločba glede sodniških plač ne bo izvršena.

No, zdaj manjka samo še izvršilni akt, da te »pravnike s pravniškim državnim izpitom in izkušnjami na področju volilnih opravil« – namesto neposlušnih predstavnikov »krivosodja« – imenuje stranka SDS na enem prvih zasedanj v bližnji prihodnosti.