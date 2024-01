Mag. Žiga Vižintin iz Pokojninske družbe A svetuje, kako januarja narediti prve korake v pravo smer glede varne upokojitve in nato pri njej tudi vztrajati. Seveda pa nasveti koristijo še drugim ciljem, od začetka zdravega prehranjevanja do rednejše rekreacije.

Postavite si konkretne in predvsem dosegljive cilje

Bodite konkretni in realni pri postavljanju ciljev, da boste lažje sledili svojemu napredku in ohranili motivacijo. Na primer, načrtujem odprtje računa za pokojninsko varčevanje in prispeval bom sto evrov na mesec. Do konca letošnjega leta si želim imeti na računu vsaj 1200 evrov, ob upoštevanju stroškov in morebitnih donosov. Če je vaš cilj redna rekreacija, določite natančen cilj, na primer: vsak teden bom po službi tekel eno uro, dvakrat na teden.

Naredite načrt

Razdelite svoj cilj na manjše, bolj obvladljive korake. To vam bo pomagalo ostati na pravi poti in se izogniti občutku preobremenjenosti zaradi strah zbujajoče naloge. Na primer, kako začeti varčevati za upokojitev, kako shujšati ... Razčlenite ga na dele: pri varčevanju se najprej odločite za optimalen produkt – individualni pokojninski načrt. Kot prvi korak pred tem pa se lahko pri svojem delodajalcu pozanimate, ali vam morda celo že ponuja kolektivni pokojninski načrt, v katerega se lahko vključite. Če se odločite za individualno varčevanje, v naslednjem koraku določite mesečne prispevke in izberite primeren sklad za naložbe. S tem boste že korak bližje uresničitvi svojih ciljev. Če se odločite nabrati nekaj prihrankov za nujne primere, je najlaže, da se obrnete na svojo banko ali že sami prek spletne banke preverite, ali si lahko odprete še ločen varčevalni račun in zanj uredite mesečni trajni nalog v višini 50 evrov, hkrati si določite maksimalno višino zlate rezerve, pri kateri boste ustavili vplačila.

Vodite evidenco

Vodenje evidence je ključno. Zapišite si svoje cilje in redno spremljajte napredek, kar vam bo pomagalo ohraniti osredotočenost in motivacijo. Uporabite lahko dnevnik, preglednico, planer ali aplikacijo za beleženje dosežkov. S sledenjem napredku boste prejeli pozitivne povratne informacije, ki so ključne za vzdrževanje motivacije. Poleg tega vam bo jasno, kaj je treba storiti, da dosežete naslednjo stopnjo. Za spremljanje stanja in napredka pri pokojninskih načrtih lahko izkoristite spletne račune, ki jih večina ponudnikov že ponuja, ali pa enako storite pri računu za nujne primere prek spletne banke.

Poiščite »partnerja za odgovornost«

Če imate nekoga, s katerim lahko delite svoje cilje in bi vas lahko usmerjal k odgovornemu ravnanju, se odpre odlična priložnost za vzdrževanje prave smeri. Na primer, če želite opustiti kajenje ali začeti redno telovaditi, delite svoje namere s sodelavci ali sostanovalci. To bo dodatna motivacija, saj je lažje razočarati sebe kot pa vso ekipo ali skupnost. Ljudje si želimo ohraniti ugled v očeh drugih, zato je izpolnjevanje novoletnih zaobljub odličen način, da to dosežemo. Če ne najdete osebe, s katero bi delili svoje odločitve, lahko uporabite spletno platformo za zaveze, kot je na primer StickK. Tam lahko objavite svoje cilje in celotna spletna skupnost bo pričakovala, da boste ostali odgovorni. Na tej platformi boste hitro ugotovili, da obstaja veliko ljudi s podobnimi cilji in da niste sami. Postavljalci zavez na platformi lahko medsebojno komunicirajo, se podpirajo in delijo najboljše prakse.

Zelo pomembno – ne bodite prestrogi do sebe: bodite realni in zavedajte se, da so neuspehi del življenja. Zato ne obupajte, če imate težak dan ali teden, poberite se in nadaljujte. Znova preglejte svoj pisni načrt po korakih in nadaljujte, kjer ste ostali. Nazadnje pa ne pozabite proslaviti svojih uspehov, ne glede na to, kako majhni se zdijo. To vam bo pomagalo, da boste motivirani za nadaljevanje.

Uprite se skušnjavam

»Vedno imejte v mislih, da je tako kot pri vsaki spremembi vedenja najteže ostati na pravi poti in ne zdrsniti nazaj na stara pota, pa naj gre za rekreacijo, zdravo prehrano ali varčevanje za pokojnino. Ko gre za varčevanje, je eno najboljših orodij tako imenovani trajnik, s katerim se nam mesečna vplačila samodejno trgajo od naše plače. Tako vam o tem ni treba razmišljati vsak mesec in ostajate na pravi poti, tudi če ste na to povsem pozabili. Ob koncu leta pa boste pozitivno presenečeni nad tem, koliko denarja ste nabrali. Trajnik nam služi kot pomoč pri uresničitvi naše zaveze in tako nas bodo skušnjave, kot je nakup novega kosa oblačila ali pametnega telefona, težje speljale od našega cilja. Saj se še spomnite grškega junaka Odiseja, ki se je v Homerjevem epu Odiseja odpravil na svojo pot, polno dogodivščin. Med drugim se je uspešno upiral sirenam, ki so s petjem zavajale mornarje, da so z ladjami nasedli na čereh. Odisej se je domislil, kako bo vseeno lahko slišal njihovo petje, ne da bi ob tem razbil svojo ladjo. Svojim mornarjem je velel, da ga privežejo na jambor in ne odvežejo pod nobenim pogojem, kot drugo pa je mornarjem še ukazal, da si v ušesa zatlačijo čebelji vosek. Tako je lahko ladja nemoteno plula mimo siren, slišal jih je le na jambor privezani Odisej. Podobno kot je jambor služil Odiseju, nas lahko trajni nalog odvrne od skušnjav,« je še dodal mag. Žiga Vižintin iz Pokojninske družbe A.

