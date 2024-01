Po poročanju pakistanskih medijev so iranske sile napad izvedle blizu Pandžgurja v pokrajini Balučistan na jugozahodu Pakistana ob meji z Iranom. »Ta kršitev suverenosti Pakistana je popolnoma nesprejemljiva in ima lahko resne posledice,« je v izjavi za javnost poudarilo pakistansko zunanje ministrstvo. Zapisali so še, da takšna enostranska dejanja niso v skladu z dobrososedskimi odnosi in lahko resno ogrozijo dvostransko zaupanje. Po navedbah ministrstva sta bila v napadu ubita dva otroka, tri deklice pa so bile ranjene.

Pakistan je po napadu tudi poklical na pogovor najvišjega iranskega diplomatskega predstavnika v Islamabadu zaradi kršitve pakistanskega zračnega prostora. Iran, ki je v torek izvedel napade tudi na t.i. protiiranske teroristične skupine v Iraku in Siriji, je pojasnil, da so njegove sile v Pakistanu napadle iransko teroristično skupino Džajš al Adl.

Iran: Napad odgovor na nedavne napade skupine Džajš al Adl v Iranu

»Iranske rakete in droni niso zadela nobenega od državljanov prijateljske in bratske države Pakistan. Tarča je bila teroristična skupina Džajš al Adl,« je na današnjem srečanju Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu izjavil iranski zunanji minister Hosein Amir Abdolahian. Poudaril je, da je bil napad odgovor na nedavne smrtonosne napade te skupine v Iranu. Ob tem je dodal, da Iran spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost Pakistana, a ne bo dovolil, da bi bila ogrožena njegova nacionalna varnost.

Leta 2012 ustanovljena skupina Džajš al Adl si sicer prizadeva za neodvisnost iranske pokrajine Sistan in Balučistan in je prevzela odgovornost za več napadov na jugovzhodu Irana. Teheran jo je uvrstil na svoj seznam terorističnih skupin. Teheran in Islamabad se pogosto obtožujeta, da oboroženim skupinam dopuščata napade s svojega ozemlja, spopadi med pakistanskimi in iranskimi silami pa so redki, poroča AFP.

Iranski minister je v Davosu izjavil tudi, da se bodo napadi in napetosti v regiji končali, ko se bo končala vojna v Gazi. Pri tem je omenil dogajanje na izraelsko-libanonski meji, kjer si izraelske sile skoraj vsakodnevno izmenjujejo ogenj s proiranskim šiitskim gibanjem Hezbolah, in dogajanje v Rdečem morju, kjer jemenski hutiji izvajajo napade na trgovske ladje. »Za rešitev vojne v Gazi je treba zagotoviti pravice Palestincev,« je dejal in posvaril pred širjenjem konflikta v regiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.