Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je povedal, da je Italija o nameri že obvestila Evropsko komisijo in članice unije. Način nadzora bo po ministrovih navedbah še naprej takšen, da bo kar najmanj oviral čezmejno gibanje in prehod blaga preko meje. »Še vedno obstaja povečano tveganje infiltracije teroristov med migrante, ki na nezakonit način pridejo v Italijo, pri čemer je dejstvo, da največ ljudi, ki pridejo po balkanski poti, prečka kopensko mejo s Slovenijo,« je dejal.

Italija je začasni nadzor na meji s Slovenijo uvedla 21. oktobra, istočasno je Slovenija znova uvedla nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija je medtem nadzor na mejah z južno in vzhodno sosedo že decembra podaljšala do 22. junija, kot razlog pa prav tako navedla povečano teroristično nevarnost v Evropi.

Piantedosi je v torek po srečanju s kolegoma iz Slovenije in Hrvaške Boštjanom Poklukarjem in Davorjem Božinovićem v Buzetu izpostavil informacijo, da so italijanski mejni organi od ponovne uvedbe nadzora preverili 160.000 ljudi in 96.000 vozil, identificirali 1600 nezakonitih migrantov ter 900 ljudem zavrnili vstop v državo.