Kot kažejo podatki ameriškega urada za statistiko dela, je vrednost indeksa cen življenjskih potrebščin na medletni ravni poskočila s 3,1 odstotka na 3,4 odstotka, kar je preseglo pričakovanja analitikov (3,2 odstotka). Tudi na mesečni ravni se je vrednost indeksa povečala za 0,3 odstotka medtem ko so analitiki napovedovali rast za 0,2 odstotka. Kar se tiče jedrne inflacije (brez cene hrane in energentov), se je na medletni ravni znižala na 3,9 odstotka (pričakovanja 3,8 odstotka). Številke statističnega urada so pokazale predvsem povišanje cen zavarovanj, elektrike ter motornih vozil. Kot zanimivost lahko povemo, da je zavarovanje vozil doseglo najvišjo rast cen po letu 1976, predvsem na račun dražjih vozil, dražjih rezervnih delov vozil ter pomanjkanja mehanikov v ZDA. Podatki zagotovo niso bili deležni aplavza s strani vlagateljev, ki so v novo leto vstopili s pričakovanjem o hitrih rezih referenčne obrestne mere.

Z zanimanjem pa smo lahko spremljali tudi sago, ki se je vrtela okoli odobritve indeksnih skladov, katerih cena bo sledila ceni največje kriptovalute – bitcoin. V torek so namreč predstavniki ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) na družbenem omrežju X sporočili, da so potrdili trgovanje promptnih skladov, pol ure po objavi pa objavo izbrisali ter sporočili, da je prišlo do vdora neznane osebe v njihov račun. Vendarle pa so privrženci kriptovalut prišli na svoj račun v sredo zvečer po evropskem času, ko je SEC dal zeleno luč ETF skladom, ki vlagajo v bitcoin. Pretekli teden pa je prinesel tudi neuradni začetek sezone objav poslovnih rezultatov v ZDA, saj so štiri največje ameriške banke poročale o rezultatih za zadnje četrtletje v letu 2023. Največ pozornosti je definitivno požela banka JPMorgan Chase, ki jo vodi trenutno največji zvezdnik med ameriškimi bankirji Jamie Dimon. Slednji je bil ob objavi podatkov optimističen glede bodočega poslovanja banke, a je obenem opozoril, da bi lahko obrestne mere vseeno ostale na višjih ravneh, kot pa to trenutno pričakujejo udeleženci finančnih trgov.

Na stari celini smo bili priča malce povišani volatilnosti na obvezniških trgih, saj je trgovanje z dolžniškimi vrednostnimi papirji pokazalo na povečano verjetnost, da se bodo obrestne mere nižale počasneje, kot je bilo mogoče pričakovati v zaključku leta 2023. Predsednica ECB Christine Lagarde je v intervjuju za francosko televizijo dejala, da meni, da je najhujši del v boju za znižanje inflacije za nami. Zatrdila je tudi, da so obrestne mere po vsej verjetnosti dosegle vrh, vendar pa ni želela povedati, kdaj se bodo snovalci evropske monetarne politike odločili za prva znižanja na evropskih tleh.

Na Kitajskem pa se je tudi pretekli borzni teden zaključil v rdečem. Potem ko so podatki pokazali, da se je kitajski deflacijski cikel vztrajno nadaljeval tudi v decembru, je osrednji kitajski indeks CSI 300 teden ponovno zaključil z negativno donosnostjo. Najnovejši podatki o inflaciji so sicer povišali pričakovanja nekaterih analitikov, da bo kitajska centralna banka na svojem naslednjem sestanku znižala ključno obrestno mero in vložila več denarja v finančni sistem zaradi skrbi, da bo trajna deflacija vse bolj obremenjevala gospodarstvo.