»Po mojem mnenju pomeni največje tveganje agresivna vojna v Ukrajini. Rusiji ne smemo dovoliti zmage, saj bi bila potem pod vprašajem tako varnost Evrope kot celotne ruske soseščine,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal francoski predsednik na več kot dve uri trajajoči novinarski konferenci v Elizejski palači.

V februarju je napovedal obisk Kijeva, da bi dokončal dvostranski varnostni sporazum, na podlagi katerega bo Pariz Kijevu zagotovil naprednejše orožje, vključno z manevrirnimi raketami dolgega dosega. Napovedal je tudi, da bo v prihodnjih tednih Francija dobavila Kijevu okoli 40 raket scalp dolgega dosega in več sto bomb.

Izrael pa je posvaril pred nadaljevanjem premalo ciljno usmerjenih napadov na območju Gaze. Po njegovi oceni bi nadaljevanje tovrstnih napadov dolgoročno pomenilo tveganje tako za varnost celotne regije kot tudi Izraela. Pojasnil je še, da se Francija ni pridružila ameriško-britanskim napadom na hutije v Jemnu prav zato, da bi se izognila stopnjevanju napetosti v regiji.

Macrona, ki ima v nacionalni skupščini relativno večino in se sooča z vzponom skrajne desnice, pestijo zmanjšana priljubljenost in težave že od začetka drugega in zadnjega petletnega mandata. Minuli teden je tako imenoval bolj desno usmerjeno vlado z novim, najmlajšim francoskim premierjem Gabrielom Attalom.

Na torkovi novinarski konferenci pa je obljubil vrsto ukrepov v Franciji, zlasti na področju izobraževanja. Tu je napovedal prostovoljno poskusno uvedbo šolskih uniform v okoli sto šolah, o katerih so v državi že večkrat razpravljali. V prihodnjih dveh letih naj bi postale obvezne. Zavzel se je tudi za poučevanje državne himne od osnovne šole naprej, torej učencev od šestega do enajstega leta starosti.

Javno šolstvo je pri tem izpostavil kot »mater bitk« svojega drugega mandata, medtem ko je za novo ministrico za šolstvo imenoval Amelie Oudea-Castero, ki je takoj po imenovanju razburila z opravičevanjem šolanja svojih otrok v zasebnih šolah s prezirljivim stališčem do učiteljev v javnih šolah.

Macron je obljubil tudi red v državi z »boljšim nadzorom meja, bojem proti antisocialnemu vedenju s podvojitvijo policijske prisotnosti na ulicah ter bojem proti drogam in radikalnemu islamu«. Dejal je, da si v državi želi »deset operacij na teden« proti trgovini z mamili.

Opozicija je kritizirala njegov govor. Eric Ciotti, vodja desnih Republikancev, je obžaloval, da so »njegove ambicije tako monumentalne, kot so skromne njegove napovedi«, vodja skrajne desnice Marine Le Pen pa je kritizirala njegov »že peti neskončen klepet brez vizije in predvsem brez rešitev za kritične probleme Francozov«.