Časnik Delo poroča, da je med površino prostorov iz kupoprodajne pogodbe in površino iz podatkov geodetske uprave razlika in bo zato ministrstvo pred prevzemom nepremičnine s pomočjo geodetskega podjetja pridobilo novo izmero, ki jo bo plačal Sebastjan Vežnaver, prodajalec nepremičnine.

V aneksu je tudi zapisano, da bo ministrstvo bo pridobilo oceno vrednosti nepremičnine po zapriseženem sodnem cenilcu v najkrajšem možnem času. Prodajalec se je zavezal, da bo cenilcu, ki ga bo angažiralo ministrstvo zaradi ocene vrednosti nepremičnine, omogočil njen ogled ob navzočnosti skrbnikov pogodbe oziroma njunih pooblaščencev.

Če bo izmera nepremičnine odstopala od pogodbeno dogovorjene navzdol, sta se ministrstvo in prodajalec zavezala, da bosta za manjkajočo površino zmanjšala kupnino, in sicer ob upoštevanju pogodbeno dogovorjene cene za kvadratni meter. Ministrstvo bo stavbo prevzelo v posest v petih delovnih dneh po prejemu ponovljenih izmer in nove cenitve. Za kvadratni meter nepremičnine po prvotni izmeri je po plačilu davkov prodajalec prejel 1360 evrov.

