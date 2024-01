Eden bizarnejših primerov dražb se je zgodil tudi lani, ko je najbolj zadolžena občina v Sloveniji, Gornji Petrovci, ostala brez svoje občinske stavbe. Izvršbo so zahtevali trije upniki, ki jim je občina skupaj dolgovala več kot pol milijona evrov. Ker drugega vrednejšega premoženja občina nima, je na dražbi pristala občinska stavba.

Lani so slovenska sodišča in Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) skupaj izpeljali več kot 3000 javnih dražb, ki so jih sprožili nepoplačani upniki, trenutno jih je objavljenih več kot 600. Minuli teden so tako dolžniku iz Primorske, ki telekomunikacijskemu operaterju ni poplačal nekaj sto evrov dolga, na dražbi prodajali televizijo in kuhinjo. Zaradi neporavnanih dolgov je mogoče te dni na dražbah kupiti tudi gliser, umetniška dela, skuterje, ribiško palico … Nespametno najemanje kreditov je povod za dražbo hiše v Celju in Ljubljani, zaradi dobrih šestih tisočakov dolga je na dražbi 124.000 evrov vredna hiša med vinogradi v Bertokih. Po izklicnih cenah, nižjih od dejanske vrednosti, se na dražbah prodajajo traktorji, starinski predmeti, mešalnik za beton, motoristična jakna, celo vrtna zalivalna cev po izklicni ceni 6,6 evra.

Na Vrhovnem sodišču Slovenije imajo pregled nad sodnimi dražbami, ko upniki za izterjavo dolga uberejo sodno pot in predlagajo izvršbo. Lani so slovenska sodišča opravila 2567 tovrstnih javnih dražb, 706 se jih je končalo uspešno, kar pomeni, da je uspelo dolg poravnati dobri četrtini upnikov. Za prodane premičnine in nepremičnine so iztržili 25 milijonov evrov. Po doseženi ceni so se na vrhu znašle tri nepremičnine, ki so jih prodali za 700.000, 499.000 in 427.000 evrov. Najbolje pa so prodali nepremičnino, ki ji je najboljši dražitelj z izklicne cene 25.000 evrov vrednost dvignil za več kot sedemkrat in jo kupil za 180.000 evrov.

Nepremičnine, ki jih ne uspejo prodati niti na prvi niti na drugi ponovljeni dražbi, ostanejo v lasti dolžnika, upnik pa ostane brez poplačila. Ta se seveda lahko odloči, da bo do terjatev prišel kako drugače. Na vrhovnem sodišču pojasnjujejo, da so razlogi neuspešnih dražb različni. Pogosto se prodaja zgolj delež nepremičnine, zato za potencialne kupce ni zanimiva. Trenutno je denimo aktualna dražba stanovanja, v katerem ima dolžnica v lasti le 1/36 deleža. Manj zanimanja je tudi za nepremičnine na manj priljubljenih lokacijah. Travnik v odročnem kraju bo zagotovo deležen bistveno manj pozornosti dražiteljev kot hiša ob morju.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika

Gradbišča po vseh avtocestah

Še več zanimivih člankov – denimo o tem, na katerih cestah po Sloveniji bo letos Dars obnavljal in gradil, kaj je o raziskovanju jam in reševanju ponesrečencev iz njih povedal Walter Zakrajšek, vodja jamarske reševalne službe, inštruktor jamarskega reševanja in inštruktor jamarstva, kateri znani Slovenci in Slovenke letos slavijo 50 let starosti, kaj smo izvedeli na obisku Tropske hiše v Celju, kaj napovedujejo naši gospodarstveniki za leto 2024, kaj je v intervjuju povedal vratar nogometašev Olimpije Matevž Vidovšek ... – pa v tokratni tiskani izdaji Nedeljskega dnevnika pri vašem prodajalcu časopisov ali na mobilni aplikaciji Nedeljski dnevnik.