»Kot primerno začasno rešitev Sodni svet ocenjuje zakonski predlog ministrstva za pravosodje, ki ni bil sprejet zgolj zaradi pomanjkanja politične volje glede na potrebni obseg sredstev,« je v sporočilu za javnost zapisal predsednik Sodnega sveta Vladimir Horvat.

Tako Sodni svet v zahtevi predlaga, da ustavno sodišče določi, da sodnikom poleg plače in drugih prejemkov pripada še dodatek za opravljanje sodniške funkcije v višini 1071,59 evra bruto mesečno za polni delovni čas, ki naj se usklajuje na način, kot se bodo usklajevale plače v javnem sektorju. Predlagana rešitev naj se uporablja začasno od ugotovitve protiustavnosti dne 1. junij 2023 do celovite ureditve plačnega sistema za sodnike.

»Navedeno ne pomeni, da je s tem izpolnjeno vse, kar bi sodnikom moralo pripadati ob odpravi nesorazmerij plač z drugimi plačami v javnem sektorju in bo to šele predmet nove zakonske ureditve. Gre le za nujno odpravo že nastalega zaostanka, ki je dosegel mejo protiustavnosti,« je pojasnil Horvat.

Sodniki so sicer pred tednom začeli opozorilni protest, ki bo trajal do 24. januarja. Za to so se odločili zaradi nespoštovanja ustavne odločbe, v kateri je sodišče junija lani ugotovilo, da so sodniške plače prenizke. Med protestom se bodo sodniki, ki vodijo postopke v posameznih zadevah, sami odločali, ali bodo že razpisane naroke preklicali.