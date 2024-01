Po poročanju pakistanskih medijev so iranske sile napad izvedle blizu Pandžgurja v pokrajini Balučistan na jugozahodu Pakistana ob meji z Iranom.

»Ta kršitev suverenosti Pakistana je popolnoma nesprejemljiva in ima lahko resne posledice,« je v izjavi za javnost poudarilo pakistansko zunanje ministrstvo. Zapisali so še, da takšna enostranska dejanja niso v skladu z dobrososedskimi odnosi in lahko resno ogrozijo dvostransko zaupanje. Po navedbah ministrstva sta bila v napadu ubita dva otroka, tri deklice pa so bile ranjene.

Pakistan je po napadu tudi poklical na pogovor najvišjega iranskega diplomatskega predstavnika v Islamabadu zaradi kršitve pakistanskega zračnega prostora.

Iran, ki je v torek izvedel napade tudi na t.i. protiiranske teroristične skupine v Iraku in Siriji, se na navedbe Pakistana še ni odzval.

Je pa iranska državna tiskovna agencija Nour News poročala, da je bil v napadu uničen pakistanski sedež džihadistične skupine Džajš al Adl. Leta 2012 ustanovljena skupina si prizadeva za neodvisnost iranske pokrajine Sistan in Balučistan in je prevzela odgovornost za več napadov na jugovzhodu Irana. Teheran jo je uvrstil na svoj seznam terorističnih skupin.

Teheran in Islamabad se pogosto obtožujeta, da oboroženim skupinam dopuščata napade s svojega ozemlja, spopadi med pakistanskimi in iranskimi silami pa so redki, poroča AFP.