Prva teniška igralka sveta Iga Šwiatek ima pri 22 letih za sabo izjemno kariero. Osvojila je štiri turnirje največje četverice, trikrat Roland Garros in enkrat OP ZDA, konec lanskega leta je brez poraza zmagala na sklepnem turnirju najboljše osmerice, na prvi letošnji grand slam pa je pripotovala s popotnico 16 zaporednih posamičnih zmag, če ne upoštevamo ekshibicijskih dvobojev. Zadnji poraz je doživela konec septembra, ko jo je v Tokiu premagala Veronika Kudermetova. Kar malce neverjetno je, da se Poljakinja v Melbournu še ni uvrstila v finale, kljub temu pa je prva favoritinja turnirja.

Letošnji žreb na OP Avstralije je do Ige Šwiatek neprizanesljiv. Že v prvem krogu se je pomerila proti zmagovalki izpred štirih let Sofii Kenin. Američanka je v dvoboj vstopila silovito, imela v prvem nizu dvakrat prednost odvzema servisa, pri vodstvu s 5:4 pa je servirala za niz. Iga Šwiatek je sicer v igri nihala malce več, kot bi si želela, kljub temu pa je pokazala odlično igro, s katero je strla odpor žilave in motivirane tekmice. Dvoboj je po uri in 52 minutah igranja na vročem soncu zaključila s petimi zaporednimi dobljenimi igrami.

Ponovitev predlanskega polfinala

»Iz izkušenj vem, da je žreb vselej nepredvidljiv. Že v uvodnih krogih lahko igraš proti nekdanji zmagovalki, bivši številki ena, ali proti razpoloženi igralki, ki je v izvrstni formi. Ko sem izvedela, da se bom v prvem krogu pomerila s Sofio, sem vedela, da bom morala že v uvodnem krogu pokazati odlično igro. Tekmica je bila zelo razpoložena, k sreči pa sem imela tudi jaz svoj dan ter napredovala v drugi krog. Osredotočila sem se na svojo igro in se nisem obremenjevala, če je Sofia zadevala iz težkih položajev. Zavedala sem se, da se kot nekdanja zmagovalka turnirja v Melbournu počuti odlično,« je ključ do zmage opisala Iga Šwiatek.

Žreb do prve igralke sveta ni prizanesljiv niti v drugem krogu. Jutri se bo namreč pomerila z Danielle Collins, predlansko finalistko OP Avstralije. Tedaj je Američanka v polfinalu premagala Igo Šwiatek. Danielle Collins je imela v uvodnem krogu težko delo, saj je z 2:1 v nizih premagala Angelique Kerber, Nemko, ki se je po rojstvu otroka na teniška igrišča vrnila po 17 mesecih. Dan pred tem je v uvodnem krogu izgubila še ena nova mamica, potem ko je morala dvakratna zmagovalka Melbourna v letih 2019 in 2021 Naomi Osaka priznati premoč Francozinji Caroline Garcia.

Uspešna vrnitev Angležinje

Kako nepredvidljiv je bil letošnji žreb že v uvodnem krogu, je pokazal dvoboj Jelene Ribakine in Karoline Pliškove, ki se je na vseh štirih turnirjih največje četverice že uvrstila v polfinale, a turnirja ni osvojila še nikoli. Kazahstanka je v Melbourne pripotovala s popotnico turnirske zmage v Brisbanu, kjer je bila v finalu boljša od lanske zmagovalke Melbourna Arine Sabalenke. Jelena Ribakina je uprizorila atomski tenis ter z zmago s 7:6 (6), 6:4 po manj kot uri in pol napredovala v drugi krog. Na poti do zmage pa se je soočila s tremi zaključnimi žogicami za niz Čehinje v podaljšani igri, v kateri je zaostajala s 3:6, toda v nadaljevanju dobila pet točk zapored. »Bila sem na resni preizkušnji, a se je izšlo v mojo korist. Lepo se je vsako leto vrniti v Avstralijo. Obožujem to državo in tudi publiko, še posebej v areni Roda Laverja,« se je veselila uspeha Jelena Ribakina, ki se bo v drugem krogu pomerila s 57. igralko sveta Ano Blinkovo.

Veliko medijske pozornosti so včeraj predvsem na Otoku namenili Emmi Raducanu. Nekdanja zmagovalka OP ZDA je bila zaradi poškodbe s teniških igrišč odsotna od lanskega aprila, na igrišče pa se je vrnila na začetku leta v Aucklandu. Na svetovni lestvici je Emma Raducanu nazadovala na 296. mesto, v uvodnem krogu pa se je pomerila z izkušeno Američanko Shelby Rogers, nekdanjo četrtfinalistko Rolanda Garrosa in OP ZDA. Angležinja je svoje delo opravila z odliko ter bila po dobri uri boljša s 6:3, 6:2. Vrhunec včerajšnjega večernega dogajanja v Avstraliji je bil prvi dvoboj Carlosa Alcaraza, ki se je pomeril s 37-letnim Richardom Gasquetom. Španec se je mučil v prvem nizu, ki ga je dobil v podaljšani igri po 72 minutah, druga dva niza pa je ekspresno končal v svojo korist. Domače ljubitelje tenisa sta včeraj v maratonskem dvoboju razveselila Thanasi Kokkinakis in Alja Tomljanović. Thanasi Kokkinakis je v superpodaljšani igri odločilnega niza strl odpor Avstrijca Sebastiana Ofterja, Alja Tomljanović pa po skoraj treh urah Hrvatico Petro Martić s 7:6 (3), 4:6, 6:4.