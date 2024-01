Namestnik vodje vladne pogajalske skupine Denis Kordež je po koncu današnjih pogajanj s Fidesom dejal, da tudi danes niso uspeli zbližati stališč. »Zato bomo zdaj na vladni strani pripravili nov predlog,« je povedal v izjavi za medije.

»Skrbi nas, da Fides ni pripravljen popustiti in približevati stališč,« je dejal in dodal, da jih skrbi tudi, da se stavka nadaljuje. Menijo, da stavka škodi javnemu zdravstvenemu sistemu in bolnikom, ki ne pridejo do storitev.

»Želimo si, da se to čim prej konča, na žalost pa trenutno ne moremo pristati na dvigovanje plač izključno deležu zdravnikov, v mislih moramo imeti celoten javni sektor,« je pojasnil Kordež. Vladna stran si tako želi, da se čim prej vrnejo na pogajanja o plačni reformi po plačnih stebrih. »Zato pozivamo Fides, da stavko zaustavi ali pa vsaj zamrzne, se usedemo za pogajalske mize in tam ostanemo, dokler ne najdemo skupnih rešitev,« je še povedal.

Član stavkovnega odbora Fides Bojan Kostić pa je v ločeni izjavi dejal, da ugotavljajo, da se odnos vlade ne spreminja, zato se prekinitvi stavke ne približujejo. »Ne bomo odnehali, dokler vlada ne oblikuje ločenega zdravstvenega stebra v okviru javnega sektorja, ki bo zajel vse zaposlene v zdravstvu in opredelil njihove specifike. Da torej izvrši, kar je podpisala pred letom in pol,« je povedal.

Ponovil je, da od vlade pričakujejo »konkretne predloge, konkretne zaveze in konkretna jamstva«. Po njegovih besedah teh doslej še ni, je pa potrdil, da jim je vlada obljubila, da bodo v sredo prejeli nov vladni predlog, »s katerim naj bi se približali našim zahtevam«.

Ob tem je povedal še, da se število stavkajočih veča in da se podpora njihovim prizadevanjem med delavci v zdravstvu krepi.

Pogajanja naj bi sicer nadaljevali v sredo ob 18. uri.