Ministri treh držav pohvalno o sodelovanju pri nadzoru meja

Notranji ministri Italije, Slovenije in Hrvaške so zadovoljni, da mejni nadzori prebivalcem doslej niso otežili življenja. Iščejo pa nove pristope okrepljenega policijskega sodelovanja, ki bi utegnili še dodatno otežiti delo tihotapcev in hkrati izboljšati varnost državljanov. Kdaj se bodo odpovedali nadzorom na notranjih schengenskih mejah, za zdaj ne napovedujejo.