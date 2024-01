Smrt antifašizmu

Decembrska gala otvoritev operne sezone v milanski Scali je pravi mondeni dogodek, pogosto politično obarvan. Že v času avstro-ogrske monarhije so italijanski domoljubi glasno prepevali verz iz Nabucca: »O, mia patria, sì bella e perduta! O, membranza, sì cara e fatal!« (Domovina nekdanje svobode, o spomini, zgubljeni brez nad!) Verdijeva glasba je bila tesno povezana z italijanskim hrepenenjem po lastni državi. Prav zaradi tega so mnogi med izvedbo opere kričali »Živela Italija!« in »Živel Verdi!«. Vzkliki so bili predvsem uperjeni proti predstavnikom avstrijske oblasti v kraljevi loži.