Nepreslišano: Matjaž Gruden, kolumnist

Migranti so resurs, ki ga Evropa, pa tudi večina razvitih zahodnih družb potrebuje najmanj kot redke kovine za polprevodnike in akumulatorje električnih vozil. Delamo pa vse, da teh resursov ne bi dobili. Ne želim iti predaleč v primerjavi med ljudmi in surovinami, a tako kot polprevodniki ne rastejo na drevesih, tudi »transformacija« migrantov v državljane, ki se vživijo v novo sredino in prispevajo k skupnemu dobro, zahteva investicije. Ampak tega ne moremo in ne zmoremo. Ker se takoj zasliši kričanje, češ, ves denar za migrante, kaj pa naši ljudje? Končni rezultat je situacija, v kateri ljudje vseeno prihajajo, a se znajdejo v družbi, ki je do njih sovražno razpoložena, ki ne vlaga v njihovo integracijo. Ustvarjajo se geti in socialne stiske, ki povzročajo stiske in težave, ki bi se jim lahko izognili. A se jim nočemo in ne znamo.