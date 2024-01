Po predlanski odlični sezoni in lanskih katastrofalnih vremenskih razmerah, ki dolgo niso omogočale izdelave tehničnega snega, se v Nordijskem centru Bonovec, ki ga upravlja medvoški javni zavod Sotočje, letos vnovič nadejajo večjega števila obratovalnih dni tamkajšnjega tekaškega poligona. Potem ko so tam v minulem obdobju končno dočakali nekaj dni temperatur pod lediščem in je zemlja dovolj zamrznila, so lahko začeli izdelovati tehnični sneg. V petih dneh garaškega dela podnevi in ponoči je petčlanski ekipi s pomočjo treh topov uspelo do sedaj zasnežiti 850 metrov tekaške smučine, urejene za klasično in drsalno tehniko.

Včeraj so progo že lahko preizkusili prvi tekaški navdušenci, ob možnosti izposoje tekaške opreme pa so jim v centru pripravili še dobrodošlo presenečenje – brezplačni servis oziroma pripravo tekaških smuči. »Ekipa dela s polno paro, saj stavimo na kakovost, ne na dolžino proge. V tem času imamo na voljo 20 do 30 centimetrov debelo snežno podlago, pri čemer ustrezne temperature vselej takoj izkoristimo za izdelavo novega tehničnega snega. Proga je pripravljena za obe tehniki teka, klasično in drsalno, ko bomo imeli dovolj snega, pa bomo uredili tako imenovane jasli, ki omogočajo učenje teka na smučeh za začetnike,« je povedal podpredsednik Nordijskega športnega društva Bonovec Damjan Jenko.

Prihodnji teden tudi nočni tek

Lani so tekaško sezono v medvoškem nordijskem centru odprli šele 22. januarja in obratovali 35 dni, kar je pomenilo eno slabših sezon v zadnjih desetih letih, medtem ko je bila predlanska sezona s 47 obratovalnimi dnevi odlična. Tudi zato so v Bonovcu veseli velikega povpraševanja tekaških rekreativcev, ki so nestrpno čakali na odprtje prog. »V prihodnjih dneh imamo večino dopoldanskih terminov zasedenih z obiski učencev iz medvoških in ljubljanskih osnovnih šol ter tudi vrtcev. Od 12. do 16. februarja bo na naših progah vnovič potekala akcija Šolar na smuči, dobrega obiska tekačev pa se nadejamo tudi v času zimskih počitnic,« je dejal Damjan Jenko. Kot je dodal, zasneževanje in priprava prog zahtevata ogromno truda, zato obiskovalce prosijo, naj ne hodijo po progi in po njej ne sprehajajo svojih pasjih ljubljenčkov. »Sprehajalce prosimo, da uporabljajo ustaljene pešpoti ob gozdu in ob morebitnem sankanju s kupov snega, ki ga sicer močno odsvetujemo, pazijo na snežne topove. Ti namreč zaradi stalnega premikanja niso zaščiteni.«

Kljub odprtju pa v nordijskem centru te dni še vedno skrbno spremljajo kratkoročne in srednjeročne vremenske napovedi. V primeru ugodnih temperatur bodo obstoječo tekaško progo, ki je te dni odprta od 8. do 17. ure, predvidoma ob koncu tedna še podaljšali. Prihodnji teden bodo začeli tudi izvajati skupinske in individualne tečaje teka na smučeh ter družabna srečanja v smučinah za delovne organizacije in poslovne partnerje, na edini osvetljeni tekaški progi v bližini prestolnice pa bo od prihodnjega tedna na voljo tudi nočna rekreacija v smučinah.